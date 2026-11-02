Un politólogo desmonta las esperanzas de remontada del PSOE: "Es muy difícil ya que le pueda dar la vuelta"

El politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, Manuel Mostaza, ha analizado este lunes en La noche de Cuesta, de esRadio, la situación electoral del PSOE a cuatro semanas de las elecciones. En una entrevista con Sandra León, Mostaza ha cuestionado las expectativas de remontada de los socialistas y ha advertido de que el partido podría caer por debajo de los 100 escaños si el Gobierno no modifica su respuesta política al accidente ferroviario de Urda.

El analista ha rechazado que las encuestas de las últimas semanas hayan reflejado una recuperación real del bloque de izquierdas. "Habría cierta esperanza de remontada, me imagino que en Bluesky o en el Ateneo de Madrid", ha ironizado, antes de señalar que los movimientos detectados por los sondeos se han producido fundamentalmente dentro de los dos grandes bloques.

En este sentido, ha explicado que la ligera recuperación del PSOE se había producido a costa de las formaciones situadas a su izquierda, mientras que el crecimiento de Vox respondía a una cierta pérdida de apoyos del Partido Popular. "En términos demoscópicos, nunca ha habido partido hasta ahora", ha asegurado.

Mostaza ha insistido, no obstante, en que todavía queda un mes de campaña y que el escenario podría cambiar. "No sé lo que pasará porque yo no soy adivino y la demoscopia no es la astrología", ha puntualizado.

El futuro electoral del PSOE

Preguntado por la encuesta de Sigma Dos para El Mundo, que contempla la posibilidad de que el PSOE caiga por debajo de los 100 diputados, el politólogo ha reconocido que ese escenario resulta factible, aunque ha advertido de que los resultados del sondeo están condicionados por el momento en el que se realizó.

En concreto, ha señalado que las encuestas se han elaborado en un contexto de especial tensión emocional por el accidente ferroviario y por lo que considera una respuesta "absolutamente fría y cero empática" del Ejecutivo.

Mostaza ha dirigido sus críticas especialmente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha reprochado su actitud tras el siniestro. A su juicio, la gestión política de lo ocurrido está contribuyendo al deterioro de las expectativas electorales del PSOE.

El director de Asuntos Públicos de Atrevia ha planteado dos escenarios para las próximas cuatro semanas. Por un lado, considera que una reacción contundente del Gobierno podría ayudar a los socialistas a recuperar parte del terreno perdido. Por otro, ha advertido de que mantener la estrategia actual podría traducirse en un resultado electoral especialmente negativo.

"Si dan un golpe de efecto, digamos, y se cesa a este ministro tuitero y se cambia la cúpula, bueno, pues eso puede hacer que tenga posibilidades de remontar y de colocarse por encima de los 100", ha explicado. En cambio, si el Ejecutivo continúa actuando como hasta ahora, ha señalado que podría obtener un resultado "incluso por debajo de los 100 escaños".

La salida de Óscar Puente

Durante la entrevista, Sandra León ha preguntado directamente a Mostaza si una eventual salida de Óscar Puente del Gobierno podría cambiar las perspectivas electorales del PSOE.

El politólogo ha respondido que la situación del Ejecutivo es mucho más complicada que en las elecciones generales de julio de 2023. Para ilustrarlo, ha recurrido a una comparación deportiva: "Si en julio del 23 metió un triple desde el centro del campo a falta de dos segundos, ahora el problema es que tiene el balón debajo de su canasta".

Pese a las dificultades, Mostaza considera que el Gobierno todavía dispone de margen para intentar mejorar su resultado. Para ello, ha defendido la necesidad de asumir responsabilidades políticas y acometer cambios en el Ministerio de Transportes y en las empresas públicas ferroviarias.

"Sin duda es hacer un acto de contrición, cesar a Óscar Puente, cesar a toda la cúpula, tanto de Renfe como de Adif, y transmitir un mensaje de que empieza una nueva etapa", ha afirmado.

El analista ha reconocido que resultaría difícil trasladar ese mensaje después de ocho años de Gobierno y de lo que ha descrito como una colonización política de las instituciones técnicas. Sin embargo, considera que los ceses permitirían al Ejecutivo tratar de demostrar que ha aprendido de lo ocurrido.

"Seguir como hasta ahora haciendo de Don Tancredo es seguir bajando de 100 escaños. Yo creo que sin ninguna duda", ha sentenciado.

La política espectáculo

La conversación también ha abordado el papel de la comunicación política durante la campaña electoral, después de que Alberto Núñez Feijóo reclamase abandonar la política espectáculo y recuperar la gestión como principal preocupación de los responsables públicos.

En una intervención reproducida durante el programa, el líder del PP ha criticado las estrategias de comunicación basadas en las redes sociales, los bailes y las apariciones televisivas. "España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer", ha afirmado.

Preguntado por Sandra León sobre si el accidente ferroviario podría marcar un punto de inflexión en la campaña, Mostaza se ha mostrado escéptico. A su juicio, el predominio del espectáculo en la política no responde únicamente a las decisiones de los partidos, sino también a las demandas de una sociedad cada vez más polarizada.

"Si los políticos ofrecen espectáculo es porque esta ciudadanía posmoderna y polarizada lo que demanda es espectáculo", ha sostenido.

El politólogo ha situado el crecimiento de este fenómeno en las últimas décadas y ha destacado especialmente el papel que ha desempeñado el populismo en la expansión del denominado infoentretenimiento.

Aunque cree que el impacto del accidente podría imponer temporalmente un tono más contenido en la campaña, no espera que se produzca una transformación duradera de las estrategias de comunicación de los partidos.

"Si no da tiempo en esta campaña, pues en las próximas todos estos vendedores de crecepelo de la comunicación política seguirán generando mantras, marcos discursivos, recomendando canciones", ha concluido.