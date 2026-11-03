Cayetana Álvarez de Toledo aclara a Javier Ruiz la diferencia entre un periodista y un comisario político

TVE ha vuelto a pedir explicaciones a Cayetana Álvarez de Toledo por sus críticas a Silvia Intxaurrondo, pero la diputada del PP ha aprovechado para recordar a los periodistas de la cadena pública que no son una televisión privada al servicio del Gobierno.

Durante la visita que ha realizado este martes a Móstoles junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, Álvarez de Toledo ha atendido a los medios y una periodista de TVE ha preguntado a la número dos de Feijóo por Madrid sobre sus declaraciones acerca de la intención del PP de acabar con los koldos, pero también con las intxaurrondos, los tezanos y toda esa gente que está colonizando las instituciones al servicio del proyecto de poder personal de Pedro Sánchez.

Sobre los comisarios políticos en la televisión pública. Hoy, a una pregunta de @MananerosTVE pic.twitter.com/riTHlptDRl — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 3, 2026

Con la intención de llevar a la diputada del PP al terreno de las disculpas, la periodista ha argumentado que esas declaraciones daban la sensación de estar equiparando "a un hombre condenado como Koldo con periodistas que estaban haciendo su profesión".

La respuesta de Álvarez de Toledo ha sido tajante y ha servido para explicar algo que, a juzgar por las reacciones que están provocando sus palabras en la televisión pública, todavía hay quien no termina de entender en Prado del Rey: un periodista no es lo mismo que un comisario político y TVE no es una televisión privada con una línea editorial que defender.

"Yo me refería a los comisarios políticos. Y por eso dije que no se puede aceptar que haya comisarios políticos en instituciones que son de todos", ha explicado. A continuación, ha insistido en que su crítica no se dirigía contra el ejercicio del periodismo, sino contra quienes, a su juicio, utilizan instituciones financiadas con dinero público para servir a los intereses del presidente del Gobierno.

"No vamos a tener ni a Leires, ni a Koldos ni a Yésicas, pero tampoco a Tezanos, Pumpidos ni Intxaurrondos. Personas que utilizan el dinero de todos al servicio de un proyecto de poder personal como es el de Pedro Sánchez", ha vuelto a recordar. "No queremos quitar los comisarios políticos del PSOE para ponerlos del PP. Queremos proteger la sacrosanta neutralidad de las instituciones públicas, que tienen que ser de todos", ha remachado.

Javier Ruiz y las televisiones públicas y privadas

La dirigente popular ha aprovechado también para responder a una polémica que afecta directamente a la concepción de la televisión pública. Hace unos días Javier Ruiz defendía que, del mismo modo que Antena 3 o Telecinco tienen una línea editorial, TVE también debía tenerla, aunque fuera del otro lado.

Javier Ruiz sobre la neutralidad e imparcialidad de 'Tele Pedro': "TVE es libre de tener una línea editorial, como Telecinco o Antena 3, y nadie se escandaliza por ello". Es tan profundamente lerdo que es incapaz de entender la diferencia entre TVE y las otras. pic.twitter.com/a2b38m1bIb — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) November 1, 2026

Álvarez de Toledo ha rechazado frontalmente esa comparación y ha subrayado la diferencia entre los medios privados y los públicos. "No ha entendido la diferencia de un medio privado, que con su dinero puede hacer lo que quiere, y un medio público, que es de todos y a todos tiene que representar, defender y proteger", ha replicado.

Para explicar qué entiende por neutralidad institucional, la diputada ha recurrido a su experiencia política en Cataluña, donde fue candidata durante el proceso separatista. Entonces, ha recordado, se dedicaba a retirar lazos amarillos de los espacios públicos.

"Yo iba arrancando lazos amarillos, no para poner lazos verdes, azules o rojos, sino para proteger la neutralidad", ha explicado. "Eso es lo que queremos: instituciones limpias al servicio de todos. Porque son de todos, todos lo pagamos y tienen que servir para todos".