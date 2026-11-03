Cuánto se cobra por ser miembro de una mesa electoral el 29-N y qué derechos laborales tienes

Ser convocado para formar parte de una mesa electoral en los comicios generales del próximo 29 de noviembre supone un deber ciudadano obligatorio, pero también conlleva una compensación económica y una serie de derechos laborales garantizados por ley.

Ante el arranque del reparto de notificaciones en todo el país, una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos seleccionados es saber cuánto y cómo se cobra por ejercer como presidente o vocal durante la jornada electoral.

¿Cuál es la indemnización económica?

Tanto el presidente como los dos vocales titulares de cada mesa electoral percibirán una dieta fija de 75 euros.

Es un cobro por importe íntegro, es decir, se perciben completos con independencia del tiempo que se haya estado desempeñando el cargo durante el día de la votación. En la mesa no existe diferencia de remuneración, todos reciben exactamente la misma cuantía por la jornada. Asimismo, esta indemnización está exenta de retenciones de IRPF.

¿Cobran algo los suplentes?

Los suplentes designados están obligados a acudir al colegio electoral a las 8:00 de la mañana. Sin embargo, solo percibirán los 75 euros si tienen que quedarse a cubrir la ausencia de un titular. Si los titulares se presentan y el suplente es liberado por la junta tras constituirse la mesa, no tendrá derecho a cobrar la dieta.

¿Cómo y cuándo se cobra la dieta?

El pago de la indemnización varía en función de la logística que establezca cada Delegación o Subdelegación del Gobierno en coordinación con los municipios.

En muchos colegios electorales, el dinero se entrega en efectivo firmado mediante recibo durante el transcurso de la jornada o al cierre de las urnas. En otros casos, se facilita un impreso o enlace telemático para registrar el número de cuenta (IBAN) y recibir el abono en los días posteriores a las elecciones.

Permiso retribuido y reducción de jornada al día siguiente

Además de la compensación económica, los miembros titulares de las mesas electorales cuentan con derechos laborales amparados por el Régimen Electoral General.

Si al trabajador por cuenta ajena o funcionario le tocaba trabajar el propio domingo 29-N, tiene derecho a un permiso retribuido de jornada completa.

Por su parte, quienes formen parte de la mesa (presidentes y vocales titulares) gozan de un derecho de reducción de cinco horas de su jornada laboral el día inmediatamente posterior (lunes 30 de noviembre), totalmente pagadas por la empresa o administración.

Todos los miembros de la mesa quedan protegidos por el sistema de la Seguridad Social frente a cualquier contingencia o accidente que pudiera ocurrir durante el desarrollo de sus funciones.