Cuesta desmonta a Óscar Puente: la inversión real en mantenimiento de trenes ha caído un 42,5%

Carlos Cuesta ha dedicado el editorial de La Noche de Cuesta a la comparecencia de Óscar Puente en la Diputación Permanente del Congreso tras los dos últimos accidentes ferroviarios, el de Adamuz en enero y el más reciente de Gelida. El ministro ha negado que haya caído la inversión en mantenimiento, ha atribuido los fallos del sistema de seguridad a causas externas y ha afirmado que no dimitiría si se lo piden el PP o Vox, aunque quizá lo pensaría si se lo pidiera Ada Colau. Carlos Cuesta ha preguntado: "¿Y si te lo piden las víctimas, Óscar Puente?".

Puente ha defendido que se ha incrementado el gasto en mantenimiento hasta 1.800 millones de euros y que los nuevos convenios con Adif estaban previstos para noviembre. Cuesta ha señalado la coincidencia: "Todo estaba previsto para justo después de dos accidentes. Qué casualidad". Frente al dato nominal del ministro, Cuesta ha ofrecido el real: al ponderar la inflación, el incremento de kilómetros de vía y el desgaste adicional por la entrada de más trenes, la inversión en mantenimiento ha caído un 42,5%. España dedica 45,5 millones por cada mil kilómetros de vía, frente a los 80,6 de la media de la UE.

Ha añadido una información que publica Libertad Digital: desde la llegada de Puente al Ministerio se han dejado sin ejecutar 2.917 millones de euros presupuestados en inversiones reales en infraestructuras, mientras el déficit de inversión en carreteras alcanza los 15.000 millones. "Eran propaganda. Estaban muy ocupados tuiteando", ha ironizado.

El ministro ha justificado el retraso del sistema ERTMS en la línea Madrid-Sevilla recordando que tras el accidente de Angrois tardó diez años en implantarse. Cuesta ha desmontado el argumento con la cronología: el Consejo de Ministros autorizó el sistema en noviembre de 2020 con un plazo de 52 meses, que vencía en enero de 2026. Se perdió cerca de un año porque los pliegos del Ministerio, entonces bajo José Luis Ábalos, estaban tan mal redactados que dos empresas los denunciaron y hubo que anular la licitación. "Si hubiese estado en enero de 2026, nos habríamos ahorrado dos accidentes". En Adamuz, el sistema habría avisado del obstáculo y frenado el segundo tren. En el último no habría habido choque.

El ministro ha atribuido el 75% de los fallos a causas externas como robos de cable o vandalismo. Cuesta ha recordado que los accidentes registrados pasaron de 40 en 2018 a 97 en 2024, un aumento del 142%, y los descarrilamientos de 7 a 22. Un incremento así no puede explicarse por el cobre, ha argumentado, porque la mayor parte de las líneas dependen ya de fibra óptica. Y ha señalado la paradoja de que la DGT sí dispone de cámaras y drones para multar, mientras no los hay para proteger la infraestructura ferroviaria. "Si después de más de 110 víctimas todo ha funcionado bien, según el ministro, montarse en un tren es entrar en una ruleta de muerte".

Por último, Cuesta ha recordado que alrededor del 90% de ellas pide su dimisión y que ni Puente ni Pedro Sánchez las han visitado. "Para eso lo primero que hay que hacer es escucharlas, viajar, verlas, abrazarlas". Ha contrapuesto esa actitud con el destino del dinero público: de los presupuestos centrales, solo uno de cada diez euros llega a reforzar sanidad y educación autonómicas, y en Adif, según correos internos intervenidos por la UCO, un directivo comunicó al responsable de Recursos Humanos, hoy imputado, la existencia de 785 enchufados fuera de contabilidad. "Ese dinero no es vuestro, señores del PSOE. Lo pagamos para que nos podamos montar en un tren y no morir", ha concluido.