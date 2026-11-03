Delcy Rodríguez no asistirá a la Cumbre Iberoamericana de Sánchez

El Gobierno se queda sin la presencia de Delcy Rodríguez en la Cumbre Iberoamericana que se celebra esta semana en Madrid, después de haberse mostrado dispuesto a facilitar su asistencia. Fuentes gubernamentales justifican finalmente su ausencia por las sanciones que pesan sobre ella por parte de la Unión Europea, aunque admiten que estas podrían haberse levantado en su caso. En cualquier caso valoran el contexto político venezolano, que califican de delicado. En su lugar, Venezuela estará representada por su nuevo canciller, recién nombrado, Oliver Blanco, que encabezará la delegación del país.

La cita reunirá a una decena de jefes de Estado y de Gobierno. Está prevista la asistencia de los mandatarios de Andorra, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y España. A ellos se sumarán tres vicepresidentes, en representación de Colombia, Ecuador y El Salvador. El resto de los países estarán representados por sus respectivos ministros de Exteriores o jefes de delegación.

Pero la ausencia de Delcy Rodríguez no será la única baja de peso. Tampoco acudirán la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ni el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dos de los principales aliados internacionales de Pedro Sánchez. Sus ausencias suponen un nuevo revés para el presidente del Gobierno, que afronta la cumbre en plena precampaña electoral y que no podrá exhibir en Madrid el respaldo presencial de dos de los dirigentes con los que ha tratado de estrechar relaciones en el escenario internacional.

Desde el Gobierno restan importancia a estas ausencias y aseguran que las relaciones con ambos países atraviesan un momento muy positivo y que los dos han estado muy implicados en la preparación de la agenda. En el caso de Sheinbaum, fuentes gubernamentales recuerdan que la presidenta mexicana viaja poco y recuerdan su participación el pasado abril en la Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona que califican de éxito.

Respecto a Lula, el Ejecutivo atribuye su ausencia al desgaste acumulado tras un intenso proceso electoral en Brasil, que habría tenido también un impacto físico en el mandatario. Unas explicaciones con las que Moncloa trata de minimizar el alcance político de dos ausencias especialmente significativas en una cumbre que Sánchez pretende convertir en escaparate de su proyección internacional.