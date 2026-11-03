Una dimisión que llega 116 muertos tarde

Por muchas ínfulas que él mismo se daba incluso cuando ya era un cadáver político –hasta hace cuatro días iba por ahí proponiéndose como sucesor de Pedro Sánchez, si no fuera todo tan dramático sería para partirse de risa– Óscar Puente nunca ha sido nada más que una absoluta nulidad intelectual y moral.

Y eso en sus mejores días, la cara más habitual del ya dimitido ministro de Transportes de Pedro Sánchez ha sido la de un fantoche grotesco, un bufón al revés, un barriobajero de la política, un pandillero del poder cuyas principales ocupaciones eran el insulto, la agresión y la ofensa. Incapaz de tener una idea que no fuese un escupitajo, incapaz de mantener el mínimo decoro institucional, el paso de Puente por uno de los más importantes ministerios de nuestro país será recordado como esas marcas que señalan la altura de las inundaciones históricas: hasta ahí llegó la degeneración institucional en España.

Además de todo lo anterior, Puente ha demostrado una incapacidad total como gestor, algo que no puede sorprender a nadie que siguiese su agenda y su día a día, que dejaban claro que lo último que le interesaba a este personaje era el que debía haber sido su verdadero trabajo: gestionar, entre otras cosas, algunas de las infraestructuras más básicas de este país. Cierto es que lo que Sánchez le pedía era, precisamente, que fuese un perro de presa y que se comportase como un vándalo. Es lo que ha hecho hasta el final, ni en sus últimos días ha dejado de mentir y de embestir como una fiera herida.

Pero todavía hay una cosa peor que la incapacidad de Puente: la negligencia absoluta de la que ha hecho gala ya antes del accidente de Adamuz, pero sobre todo después: con 46 muertos encima de la mesa ni siquiera ha habido un intento serio de evaluar lo ocurrido y realizar los cambios que fuesen necesarios para mejorar la seguridad de la red de alta velocidad. Este mismo martes presentaba, tras el Consejo de Ministros, una serie de cambios en el sistema ferroviario. ¿Cómo es posible que estos cambios no se hubiesen empezado a poner en marcha tras la primera tragedia? ¿Cómo puede ser que se hayan desoído las advertencias de los expertos, de los maquinistas, de los propios controladores, de las empresas, de los sindicatos independientes…? Todo el mundo advertía de que la situación era muy mala y el ministro negaba la mayor. El resultado de eso es, evidentemente, lo ocurrido en Urda.

Como bien ha señalado la popular Ester Muñoz, la dimisión de Puente llega 116 muertos tarde, por supuesto que debería haberse ido a su casa tras Adamuz y es grotesco que haya estado mareando la perdiz durante una semana después de Urda, pero es que Puente nunca debería haber sido ministro, no daba la talla, como ha quedado más que demostrado.

Por supuesto, no es el único culpable: Pedro Sánchez ha nombrado tres ministros de Transportes y dos de ellos eran nombres con peso en el partido: uno está en la cárcel y el otro se acaba de ir a su casa con la mayor de las deshonras. Cabe preguntarse cuáles eran las verdaderas intenciones del presidente del Gobierno con estos nombramientos, pero es de temer lo peor: sobre Ábalos ya conocemos una parte de la verdad, sobre Puente seguro que se sabrá algún día y sobre el propio Sánchez lo que sabemos es que hay motivos más que de sobra para expulsarle a votos de la Moncloa el próximo día 29 y, probablemente, esperar que antes o después acabe encontrándose con sus dos ministros de Transportes… a la sombra.