El Gobierno reconoce que el sistema falló con una batería de medidas y Puente se aferra al cargo

El Gobierno no esperaba un martes como este cuando puso en marcha los llamados martes sociales. La fórmula estaba diseñada para la precampaña con anuncios que después vender como éxitos de gestión en la Diputación Permanente con el actual cambio de mayorías. Pero este martes nada ha salido según el guion de Moncloa. La jornada vuelve a tener como protagonista, y por partida doble, al ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el trágico accidente ferroviario de Urda.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Óscar Puente ha vuelto a aferrarse a su continuidad en el Ejecutivo. Y lo ha hecho anunciando un paquete de medidas con el que el Gobierno trata de responder a la tragedia y proyectar una imagen de gestión. El Ejecutivo ha aprobado 30 millones de euros en ayudas directas para las víctimas de Urda. Las familias de los fallecidos recibirán 72.121,46 euros y los heridos, entre 2.404,04 y 84.141,70 euros, según la gravedad de las lesiones.

Los cambios anunciados por Óscar Puente van desde implantar la intervención de dos personas en las decisiones que se adopten cuando fallen los sistemas de señalización LZB o ERTMS hasta incluir el uso de la inteligencia artificial para supervisar en tiempo real las comunicaciones operativas, después de que el propio ministro haya señalado a un trabajador del centro de control de Adif como responsable del siniestro, descargando sobre él todo peso.

Transportes también reducirá las frecuencias en la línea Madrid-Sevilla: circulará un tren cada 10 o 15 minutos hasta que se complete el despliegue del sistema de seguridad ERTMS.

También se contempla una auditoría de los protocolos y un estudio independiente que tomará como referencia los estándares de seguridad de la aviación. Puente ha llegado incluso a plantear importar medidas propias de los aviones, como cerrar los compartimentos superiores para evitar que los equipajes se conviertan en proyectiles en caso de colisión. Los cinturones de seguridad, sin embargo, quedan descartados.

El ministro también promete reforzar las plantillas de los centros de control y ampliar la formación de sus profesionales. Un conjunto de reformas que apunta a fallos estructurales en el funcionamiento del sistema ferroviario y que supone, en la práctica, reconocer que los mecanismos de seguridad no funcionaron como debían. Pese a ello, Puente no contempla asumir responsabilidades políticas ni presentar su dimisión porque según sostiene fuentes gubernamentales no hubo ninguna acción u omisión por su parte que contribuyera al accidente.

Puente cuenta con el respaldo absoluto de Pedro Sánchez y, por ahora, tanto Moncloa como el propio ministro descartan que vaya a dimitir o ser cesado. Más ambiguo es el Gobierno cuando se le pregunta por el futuro del presidente de Adif. Aunque fuentes gubernamentales aseguran que no tienen intención de destituirlo, introducen un matiz que deja la puerta abierta a un cambio de criterio: "de momento".

Tampoco hay fisuras, al menos públicamente, entre Puente y sus socios de Gobierno. Pese a que desde Sumar sí han reclamado su salida del Ejecutivo, el ministro ha asegurado que ha recibido precisamente lo contrario en el Consejo de Ministros: "muestras de cariño y afecto que agradezco".

Sobre las peticiones de dimisión, Puente ha distinguido entre quienes, a su juicio, las plantean de buena fe y quienes lo hacen desde la oposición. El ministro ha asegurado que comprende los argumentos de Ada Colau y que sus críticas "van de buena fe". Una comprensión que desaparece cuando la exigencia llega desde el Partido Popular y, en concreto, desde su líder, Alberto Núñez Feijóo. "Yo entiendo los argumentos que se están poniendo encima de la mesa, los entiendo mejor que nadie", ha afirmado antes de marcar distancias con los populares: "Peticiones de dimisión en otros las acepto, las entiendo y hasta puedo compartirlas, del Partido Popular, ninguna", ha zanjado.

Mientras tanto, en Moncloa siguen sin poner fecha a la celebración de un funeral de Estado. El Gobierno asegura que respetará los tiempos y la voluntad de las víctimas y sus familias. Tampoco hay prevista, por ahora, una reunión de Pedro Sánchez con los afectados por el accidente.

A las 17.00 horas, Puente tendrá que dar explicaciones sobre el siniestro ante la Diputación Permanente, después de solicitar su propia comparecencia. Lo hará en un clima de máxima tensión parlamentaria, con la mayoría de los grupos reclamando su dimisión y únicamente ERC y Bildu al margen de esa exigencia.