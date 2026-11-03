El PP reclama a la Junta Electoral los datos del voto por correo que manejan Interior y el PSOE

El Partido Popular ha pedido a la Junta Electoral Central que todas las candidaturas del próximo 29-N tengan acceso a la misma información sobre el voto por correo que la empresa pública Correos está facilitando diariamente al Ministerio del Interior. El Confidencial publicó que el Gobierno aprobó en 2025 una orden para tener acceso exclusivo a la evolución del voto por correo.

Desde el pasado 6 de octubre, el ministerio de Fernando Grande-Marlaska recibe información diaria de Correos sobre las solicitudes del voto postal y las papeletas emitidas. Una información privilegiada a la que accede el PSOE y que le permite tener una indiscutible ventaja para diseñar su campaña electoral.

"Desde el PP no cuestionamos que Interior reciba esos datos; lo que exigimos es que se compartan al mismo tiempo, con el mismo nivel de detalle y en las mismas condiciones, con la JEC y con todas las formaciones que concurrimos a las elecciones", trasladan desde el partido en un comunicado.

La formación de Feijóo recuerda que se trata de información especialmente relevante en pleno proceso electoral porque permite conocer la evolución diaria de las solicitudes de voto por correo, entrega de la documentación a los electores y votos enviados a las mesas, además de la comparación con anteriores elecciones.

Recuerdan que se trata de "un intento del PSOE de llegar al 29N con ventaja", como ocurrió con la orden ministerial ilegal de la hermana de Óscar Puente, Sofía Puente, para incrementar el censo con electores a los que no les corresponde la nacionalidad. También con la puesta en marcha de "unas cloacas capitaneadas por Leire y Cerdán que buscaban incluso eliminar a juezas incómodas para el Partido Socialista", añaden.

El PP habla de "desesperación" de un Gobierno "abocado al fracaso en las urnas, tras su fracaso en la gestión de los servicios públicos", pero critica el acceso a información privilegiada del CIS y, ahora, de Correos. "En unas elecciones no puede haber candidaturas con más información que otras. La información electoral no puede ser patrimonio exclusivo del Gobierno: mismas reglas, mismos datos y mismas garantías para todos", concluyen.