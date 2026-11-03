El siniestro homenaje de la izquierda a Puente: "Un gran ministro"

La comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha desembocado en el anuncio de su dimisión de su cargo y de su renuncia a figurar en las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La decisión se produce tras la crisis provocada por los trágicos accidentes ferroviarios que se cobraron la vida de 116 personas en las vías españolas, culminando con el trágico siniestro registrado cerca de Urda, en la provincia de Toledo.

Lejos de la autocrítica por la gestión de la red ferroviaria nacional, el anuncio del titular de Transportes desató una inmediata oleada de apoyo y elogios por parte de los socios parlamentarios del Ejecutivo y del espacio a la izquierda del PSOE.

Abrazos y aplausos

Al finalizar su último turno de intervención en la Cámara Baja, Puente dio un paso al lado entre la conmoción de los grupos parlamentarios. De forma inmediata, el portavoz de ERC en el Congreso y candidato de la formación separatista para el 29-N, Gabriel Rufián, se acercó al ministro dimitido. Tras darle la mano, Rufián le susurró al oído la frase: "Has sido un gran ministro", instante que sellaron con un cerrado abrazo en el centro del hemiciclo.

Ante las preguntas de los medios de comunicación a la salida de la sala, el dirigente independentista trató de matizar el foco político argumentando que la marcha de Puente "es su decisión" y sosteniendo que la verdadera clave del debate radica en "saber si el sistema ferroviario español es sostenible, seguro y eficiente", reconociendo de forma explícita que "la respuesta es ostensiblemente que no".

Reacciones del bloque de investidura

A la demostración de afecto de Gabriel Rufián en el pleno del Congreso se sumaron de inmediato dirigentes y representantes del entorno de Sumar, Podemos y de la izquierda parlamentaria, quienes expresaron sus palabras de reconocimiento hacia la figura de Óscar Puente a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, destacando su trayectoria al frente del Ministerio de Transportes a pesar de la gravedad de la crisis ferroviaria.

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha obviado la humillación sufrida a manos del hasta ahora titular de Transportes y le ha agradecido "la dignidad de este gesto difícil". "Estoy segura que es un paso adelante para recuperar la confianza en el tren que nuestro país merece. Ahora nos toca avanzar en acuerdos y medidas. Pacto de Estado, financiación y servicio público", ha añadido.

Quiero agradecer a Óscar Puente la dignidad de este gesto difícil. Estoy segura que es un paso adelante para recuperar la confianza en el tren que nuestro país merece. Ahora nos toca avanzar en acuerdos y medidas. Pacto de Estado, financiación y servicio público. — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) November 3, 2026

En la misma línea ha ido su compañera del Consejo de Ministros y ministra de Sanidad. Dice Mónica García que ha dimitido "dando la cara y dando todas las explicaciones que se le pueden exigir a un ministro en estas circunstancias. Un gesto honroso que pone los estándares de la política en la dignidad y la empatía con las víctimas". "No, no todos los políticos somos iguales. Un gusto haber compartido Consejo de Ministros contigo", ha añadido.

Dimite Óscar Puente dando la cara y dando todas las explicaciones que se le pueden exigir a un ministro en estas circunstancias. Un gesto honroso que pone los estándares de la política en la dignidad y la empatía con las víctimas. No, no todos los políticos somos iguales. Un… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 3, 2026

Desde Sumar también han querido agradecerle "su compromiso, información y responsabilidad. Ciudadanía y víctimas merecen gestos así".

Agradecemos a Puente su compromiso, información y responsabilidad. Ciudadanía y víctimas merecen gestos así. Que escuchen quienes deben responder por el Ventorro, Angrois, las residencias de Madrid y cribados de Andalucía. Ahora toca trabajar por un ferrocarril público fuerte y un pacto de Estado. — Verónica Barbero (@veronicambarbero.bsky.social) 2026-11-03T20:35:54.997Z

Y, cómo no, su portavoz en el Congreso Verónica Barbero ha mirado hacia otra parte: "Que escuchen quienes deben responder por el Ventorro, Angrois, las residencias de Madrid y cribados de Andalucía" y pidiendo la nacionalización del ferrocarril en España.