¿Sacrificio o suicidio?

En el piélago sanchista no pasa nada que Sánchez no quiera que pase. Ni en sus simas más profundas puede un esbirro del régimen escapar a la ira jupiterina del puto amo si su sacrificio sirve a la causa. Por eso resultaba increíble que la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, dimitiera contra la voluntad del patrón o que hiciera lo propio el delegado del Gobierno en Madrid por una perreta tras ser expulsado del edén de las listas. Tampoco tiene sentido que Óscar Puente se haya hinchado a darse barrigazos explicando lo inexplicable y filtrando audios editados, hecho que podría ser constitutivo de delito, para luego dimitir con nocturnidad y alevosía. A eso se añade que no es costumbre en la familia dimitir cuando el mismo Puente estuvo obligado a hacerlo después de Adamuz y no lo hizo, ni su hermana lo ha hecho del cargo que ocupa en Justicia por la instrucción que firmó ampliando la ley de nietos. Los antecedentes de Sánchez inducen a creer que todos ellos han sido de facto destituidos.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que los tres, y muy especialmente Óscar Puente, hayan decidido dimitir, no por exigencia del honor del que carecen, sino por madrugarle a quien saben que te dejará caer. Montse Mínguez era consciente de que, con un novio que hace las mismas cosas que la empresa carroñera que desahució a Maricarmen, sería tarde o temprano despeñada. El delegado del Gobierno sabía que en un momento u otro recibiría la orden de desmantelar Sol cuando las encuestas aconsejaran hacerlo y no podría explicar en base a qué decidió un día una cosa y un mes después la contraria. Y Óscar Puente se percató de que, tras recibir la orden de resistir, sería sacrificado en el momento en que las encuestas certificaran su muerte política. Cabe la posibilidad de que los tres, percibiendo que el sanchismo se encuentra en situación terminal, hayan preferido tempranearle para, en la medida de lo posible, conservar alguna oportunidad de mojar en el postsanchismo, por irrealizable que tal ambición sea.

Así pues, una de dos, o Sánchez está intentando remontar cortando la cabeza de cualquiera que asomándola le esté restando votos o quienes barruntan que serán sacrificados en el altar de Moncloa han preferido adelantarse al líder y hacerse el harakiri con idea de poner al menos en su haber el mérito de escoger el momento de su sacrificio. Para saber si ha sido una u otra cosa, bastará ver quién sucede a Puente en Transportes. La portavocía de Mínguez se la dieron a la secretaria de Organización para que la simultaneara y, desde entonces, no ha osado decir palabra por su patente falta de aptitud para el puesto. Con Francisco Martín, Sánchez se limitó a hacer correr el escalafón. En los dos casos, la ausencia de relevos de fuste sugiere que se trató de dimisiones genuinas que sorprendieron al amo. Si con Puente pasa algo parecido y el sucesor es un mindundi, estaremos ante la evidencia de que lo que ha hecho Puente es huir de un PSOE que se descompone. ¿El próximo será Marlaska?