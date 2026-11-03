El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los sindicatos desconvocar la huelga general prevista para el 11 de noviembre, dos días antes de que comience la campaña de las elecciones generales del 29-N. "No cuestiono el derecho constitucional de huelga. Cuestiono el sentido de la oportunidad", ha dicho durante un desayuno informativo de Europa Press en el que les ha reprochado que mantengan la cita tras el accidente de Urda.

"Reconsideren esa huelga, convocada contra la oposición, tal y como ha confirmado la directora de la campaña del PSOE", ha dicho Feijóo, en referencia a María Jesús Montero. Dirigiéndose directamente a los sindicatos, el líder del PP les ha advertido de que "antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error", ha añadido.

El presidente del PP ha apelado a su responsabilidad para que "no la hagan" porque "no la hicieron en ocho años de Gobierno", y no deberían convocarla a solo dos semanas de votar. "No la hagan o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre", ha avisado. "Necesito interlocutores sindicales con los que me pueda sentar y si esos interlocutores inician la legislatura con un problema reputacional, serán más débiles", ha añadido.

Preguntado por si ha hablado con CCOO y UGT para trasladarles esta petición, Feijóo ha dicho que les hizo llegar su rechazo cuando la convocaron y que, ahora, lo hace públicamente. "Cuando todavía hay cadáveres sin identificar y este impacto en la sociedad, la huelga no tiene ningún sentido", ha insistido.

El líder del PP ha dicho sobre el accidente ferroviario que "se ha quebrado la confianza" de los españoles y "ha quedado al descubierto la decadencia que lleva años avanzando". "Es un golpe tan duro que hasta el Gobierno ha tenido que reconocerlo", ha asegurado.

Ha defendiendo, además, la necesidad de emprender una "reconstrucción nacional" que comience el próximo 29-N en las urnas. Feijóo ha calificado a Sánchez como un "error" que debe ser "corregido" con el voto, ha dicho. "Pretendo unir mi país y no dividirlo para buscar un rédito político", ha reiterado.