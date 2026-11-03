Felipe VI se estrena como anfitrión de la Cumbre Iberoamericana más polarizada de la historia

El Rey será el anfitrión de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en el Museo de las Colecciones Reales de Madrid, los días 4 y 5 de noviembre de 2026 bajo el lema: "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

Una Cumbre a la que acudirán 14 jefes de Estado de Andorra, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Portugal y Venezuela. Aunque todavía no está confirmada su asistencia, se da casi por segura la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de México.

La primera delegación en llegar a nuestro país ha sido la de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. El lunes 2 de noviembre llegaron las delegaciones de Bolivia, Colombia, Chile —cuyo presidente José Antonio Kast recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid de parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso- y El Salvador. La asistencia de Javier Milei se confirmó el jueves de la semana pasada, dos semanas después de calificar a Pedro Sánchez como "impresentable dictador" en su anterior visita a nuestro país. Asimismo, todavía sigue siendo duda la presencia de Delcy Rodríguez y la de su nuevo canciller (ministro de Exteriores) Oliver Blanco.

En cuanto a las ausencias, faltarán los presidentes de Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Panamá. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha cancelado su asistencia para atender la emergencia por el fenómeno climático de El Niño, que amenaza con fuertes lluvias en la zona norte de su país. Tampoco acudirá el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, porque recibirá la visita del papa León XIV al día siguiente de la cumbre. A pesar de la ausencia de sus presidentes, la mayoría de estas naciones estarán representadas por sus ministros de Exteriores, como el de Cuba, o vicepresidentes, como el caso de Colombia, que estará representada por el vicepresidente José Manuel Restrepo.

El secretario general iberoamericano, organizador de esta Cumbre junto al Gobierno de España, Andrés Allamand, reivindicó la figura de Felipe VI como uno de los principales elementos de cohesión de la comunidad iberoamericana. "Felipe VI tiene una influencia enorme en la comunidad latinoamericana". Según explicó, Felipe VI consigue algo especialmente difícil en un escenario de creciente polarización: reunirse con el mandatario y con quien acaba de asumir el poder. "Su Majestad es la única figura que tiene ese tremendo poder de influencia y de reconocimiento", afirmó. "Juega un rol armonizador y ayuda a construir un clima muy importante". Además, insistió en que Felipe VI favorece el acercamiento entre dirigentes que, en otras circunstancias, difícilmente coincidirían. "Genera un imán enorme. Eso es muy importante para la comunidad iberoamericana y para España".

La agenda de Felipe VI en la Cumbre Iberoamericana

La agenda de Felipe VI comienza este martes 3 de noviembre, en el Palacio Real de Madrid, donde recibirá a las 10:30 al presidente de Chile, José Antonio Kast Rist. Continuará a las 16:00 con el presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura; a las 16:00 con el presidente de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León y a las 17:30 con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado.

El miércoles 4 de noviembre, a las 09:15 mantendrá un encuentro con el presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, en el Palacio Real. Ya por la noche, en el Teatro Real, los Reyes inaugurarán a las 18:50 la XXX Cumbre Iberoamericana, donde Felipe VI pronunciará unas palabras. Después, a las 20:15, don Felipe y doña Letizia ofrecen una cena a los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la XXX Cumbre Iberoamericana y que tendrá lugar en el Palacio Real.

El jueves, 5 de noviembre, a las 09:00 y en la Galería de las Colecciones Reales, Felipe VI inaugurará la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, donde dirigirá unas palabras a los asistentes. Mientras, la Reina acudirá en el Palacio de El Pardo, a las 10:30, a una mesa redonda sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, dentro de las actividades con motivo de la Cumbre.

Para ese mismo día, 5 de noviembre, a las 18:00 recibirá en el Palacio de la Zarzuela al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Para el viernes 6 de noviembre, a las 13:15 recibirá en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

Además de los actos propios de la Cumbre, Felipe VI entregará el miércoles 4 de noviembre el premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano, que otorga el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), asistirá al Programa Iberoamericano de Discapacidad y clausurará el Encuentro Empresarial Iberoamericano.

La de 2026 en Madrid es la cuarta Cumbre Iberoamericana que se celebra en España, la primera del reinado de Felipe VI. Las anteriores se celebraron en Madrid en 1992, en Salamanca en 2005 y en Cádiz en 2012. Asimismo, como Rey, el Rey ha asistido a todas las cumbres que se han celebrado desde que fue proclamado Rey de España: en 2014 en Veracruz (México); en 2016 en Cartagena de Indias (Colombia); en 2018 en Antigua (Guatemala); en 2021 en Andorra; en 2023 en República Dominicana y en 2024 en Cuenca (Ecuador). Además, como príncipe de Asturias asistió a las que se celebraron en España y a la de Panamá en 2013, debido a que Juan Carlos I se estaba recuperando de una operación.