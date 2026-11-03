El ingeniero García Ayllón desmonta las últimas medidas de Puente: "Es casi normalizar la catástrofe"

El director del departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, Salvador García Ayllón, ha calificado de "cosméticas" las medidas presentadas por el exministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente de Urda. Asumen que el sistema ferroviario seguirá fallando en lugar de corregir el origen del problema. También ha advertido de que, con todos los datos del siniestro disponibles, las responsabilidades pueden escalar al plano personal y político.

En La Noche de Cuesta, García Ayllón ha descrito las explicaciones del ministro como "una huida hacia adelante que tenía que acabar tarde o temprano". Sobre las medidas anunciadas, que incluyen reforzar los maleteros para que no salgan proyectadas las maletas, reducir frecuencias y reforzar los protocolos de gestión manual con un segundo supervisor, ha dicho: "Es casi normalizar la catástrofe".

García Ayllón ha señalado que el mensaje implícito de reducir frecuencias es que no se es capaz de gestionar la infraestructura y que, por tanto, se rebajan sus prestaciones. Así, el Ministerio no ataca la raíz del problema, que en este caso es el sistema de control de trenes LZB. "No se dice si se va a evitar que el LZB se caiga 170 veces. Se da por supuesto que va a seguir cayéndose, y por eso se refuerzan los protocolos de gestión manual", ha explicado. Según ha indicado, a ello se añade que ni siquiera se ha planteado recuperar la resiliencia del conjunto del sistema ferroviario, que lleva años degradándose.

García Ayllón ha marcado una diferencia con el accidente de Adamuz. En aquel caso, ha recordado, hubo lucha de peritos y versiones distintas. En el de Urda, en cambio, "vamos a tener todos los datos: las grabaciones, las cajas negras, todo". Cuando se analice lo que se ha hecho durante los últimos meses, forzando la máquina de forma sistemática, cree que se verá "una cuestión de política ferroviaria negligente". Por eso, ha advertido, "las responsabilidades pueden escalar al plano personal y al plano político".

Carlos Cuesta ha recordado un dato relevante: entre 2023 y agosto de 2026, el departamento de Puente dispuso de 2.917,4 millones de euros para inversión en trenes, vías y carreteras que no llegó a utilizar. García Ayllón ha enlazado esa cifra con la valoración de las declaraciones del ministro sobre una supuesta disyuntiva entre construir nuevas líneas de alta velocidad o mantener las existentes. "Es un insulto a la inteligencia. Difícilmente encontraremos un contexto tan favorable, con tanta recaudación y con fondos europeos", ha afirmado. Para el experto, el diagnóstico es claro: "No es un problema de falta de inversión, es un problema de falta de gestión y de capacidad de planificación".

Sobre la desconfianza de los viajeros en el tren, García Ayllón ha afirmado: "El mensaje se ha equivocado: decir que se reducen las frecuencias es asumir que no se es capaz de gestionar la infraestructura".