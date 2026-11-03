La fiesta del chivo expiatorio

Suele decir el profesor Rodríguez Braun que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Al Gobierno le bastaron unas horas para encontrar el suyo tras la tragedia ferroviaria de Urda. Óscar Puente arrojó a los leones a un operador del centro de control de Atocha, al que culpó por una decisión "inexplicable". Pero ni aquel chivo expiatorio ni los que vinieron después colaron, y quien ha terminado devorado por los leones ha sido el propio Puente. Con su dimisión cae la última barrera antes de que la responsabilidad por los 69 muertos de Urda alcance al presidente del Gobierno.

Aquella decisión "inexplicable" del operador resultó ser perfectamente explicable. El trabajador había ordenado al AVE reanudar a "marcha normal" en lugar de a "marcha a la vista" tras la caída del sistema de seguridad. Ahora sabemos que minutos después, desde ese mismo centro, se dictó la misma orden a otro tren. Por suerte, su maquinista la rechazó y evitó otra catástrofe. Es evidente que no fue un error aislado, sino la manera en que funcionaba habitualmente el sistema.

Descartado el primer chivo expiatorio, el Gobierno ofreció el siguiente a la opinión pública, y cada uno le duró menos que el anterior. Culpó al Iryo por no arrancar, hasta que se supo que lo que fallaba como una escopeta de feria era el sistema de seguridad de la vía. Luego, a los recortes de Rajoy, hasta que se recordó que con Sánchez el gasto en mantenimiento de la alta velocidad por viajero, descontada la inflación, se ha reducido un 22%. Y, en un triple salto mortal, se señaló a la "liberalización", como si la infraestructura ferroviaria no fuera un monopolio del Estado, y el control, la seguridad y la regulación del sistema no estuvieran en manos del Ministerio de Transportes.

Con cada excusa desmontada, el cerco se estrechaba. Tres de cada cuatro españoles, y más de la mitad de los votantes socialistas, pedían la salida de Puente, y hasta los socios del Gobierno se sumaron a la petición. Fuentes del Ejecutivo llegaron a deslizar que sacrificarían al presidente de Adif, pero un peón no contenta a nadie. Puente se aferraba a su sillón. Todavía este martes se negaba a dimitir, alegando que no había tomado ni dejado de tomar ninguna decisión que hubiera contribuido a causar daño. Pero por la noche, acorralado por el clamor, anunció su dimisión.

El propio Puente había confesado pocos días antes el único criterio de su resistencia: seguía porque "el que manda" lo consideraba útil, y solo se apartaría si su continuidad perjudicaba al proyecto político del que forma parte, es decir, al proyecto personal de poder de Pedro Sánchez. Tras Adamuz, a Sánchez no le compensaba asumir responsabilidades ni cesar a su ministro; ahora, a pocos días de las elecciones, Puente sirve mejor a sus intereses como chivo expiatorio que como ministro. Es la lógica de una corte autoritaria, en la que todos son peones en manos de un político sediento de poder. Como en La fiesta del Chivo, de Vargas Llosa, el tirano sacrifica sin piedad a sus colaboradores en cuanto dejan de ser útiles a sus planes de poder.

Porque el problema nunca fue solo Óscar Puente, sino la forma de entender el poder que tiene Pedro Sánchez. Nadie respondió del apagón, ni de la invasión de Ceuta, ni de Adamuz y sus 46 muertos. Quien no pagó por la primera tragedia ferroviaria tenía pocos incentivos para preocuparse por la segunda: Urda es la consecuencia lógica de que nadie respondiera por Adamuz. Un Gobierno que no se responsabiliza ante los ciudadanos es, en el sentido más literal de la palabra, un Gobierno irresponsable.

En una cosa sí tiene razón el Gobierno: Urda se debió a un error humano. Pero no fue el del operador de Atocha, sino que fue el error de quienes han llevado las infraestructuras al colapso y han puesto a circular trenes de alta velocidad cargados de viajeros a ciegas, en una ruleta rusa macabra en la que ya ha tocado bala dos veces este año. Pero, en última instancia, también es un profundo error de aquellos ciudadanos que han entregado el poder a la banda del Peugeot y han justificado todos sus escándalos. El 29 de noviembre tienen la ocasión de enmendarlo.