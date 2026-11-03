Puente dimite, Sánchez hace cuentas

¿Desde cuándo una dimisión es para consolar a nadie? El viernes, una periodista preguntó a Óscar Puente si estaría dispuesto a marcharse en caso de que su dimisión sirviera de algún alivio a las víctimas de Urda. El ministro contestó lo siguiente: "No sé qué nivel de confort le puede proporcionar a una víctima que yo dimita". Tenía razón en una cosa. Ninguna dimisión le devolverá un hijo a su padre. Pero ese padre tiene todo el derecho a exigir responsabilidades sin que nadie le pregunte cuánto mejor espera sentirse después.

Curiosamente, a Puente le costó bastante menos encontrar las palabras para describir su propio sufrimiento. "Sé el calvario al que me van a someter encima en campaña electoral", dijo. Vale la pena detenerse en ese "encima". Había familias que todavía aguardaban que les entregaran el cuerpo de un ser querido y al ministro todo aquello le caía, encima, en campaña electoral. Quien lo haya seguido en las redes sociales reconocerá el estilo. Cuando Castilla y León estaba en llamas, encontró el momento de escribirle a Feijóo que allí "está calentita la cosa". Para el fuego que sufrían otros le pareció suficiente una gracieta. Para el mal rato que le aguardaba a él necesitó nada menos que el Calvario.

Este martes por la noche, al término de su comparecencia en el Congreso, Puente dio una razón bastante más sencilla para abandonar su cargo: "Un ministro de Transportes no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esa gravedad en menos de un año". También aquí tenía razón. La dificultad está en que el viernes los accidentes ya eran dos. Y el martes a mediodía, cuando el Gobierno aseguraba que Puente seguiría al frente de Transportes y encabezaría la lista socialista por Valladolid, también. Unas horas después renunciaba a ambas cosas. ¿Qué habían descubierto entretanto?

Sospecho que en la Moncloa se sopesó hasta el último minuto el miedo a que la dimisión se interpretara como una admisión de culpabilidad. Un ministro puede responder políticamente de lo ocurrido sin esperar a lo que averigüe el juez. Pero Sánchez tenía un problema más inmediato. Si después de Urda resultaba evidente que Puente debía marcharse, ¿con qué criterio había decidido él mantenerlo después de Adamuz? Era perfectamente posible que el presidente perdiera al ministro y se quedara con la pregunta. De ahí, quizá, aquel empeño en mantenerlo.

Lo que terminó por imponerse fue el lastre electoral. El sábado ya había dirigentes socialistas que advertían del coste de llevar a Puente a la campaña. El propio ministro había dicho que se consideraba poca cosa al lado del proyecto político al que pertenecía y que, si su continuidad lo perjudicaba, se iría. A 26 días de las elecciones, aquel proyecto de país tenía en realidad nombre y apellido. Puedo creer —irónicamente— que a Sánchez le sorprendiese el anuncio y que Puente le avisara apenas unos minutos antes. Para entender lo que le convenía a su jefe tampoco necesitaba que se lo pusiera por escrito.

Es probable que los responsables de campaña del PSOE encargaran un tracking de urgencia y que lo que vieron no les gustara nada. Es solo una hipótesis. Lo que sí sabemos es que Puente también ha retirado su nombre de la papeleta. Para responder por la desastrosa gestión ferroviaria bastaba con dejar el Ministerio. Renunciar a Valladolid le ahorra al PSOE el engorro de pedir el voto para el mismo hombre que acaba de explicar a los españoles por qué debe marcharse. Se trataría, a estas alturas, de salvar los trastos. Sánchez improvisa, como acostumbra, aunque esta vez lo hace a la desesperada. Y ahí sí que ha cambiado algo. Antes le bastaba con tomar la iniciativa y sentarse a esperar a que la oposición tropezara con sus propios pasos. Ahora es la oposición la que puede permitirse el lujo de permanecer expectante y sacar ventaja.

En cuanto a Puente, hasta en la despedida tuvo que afearle a la oposición que "las víctimas no les importan nada". Después de oírle hablar de su propio calvario, habría sido un detalle ahorrarse el juicio sobre la sensibilidad ajena. Pero entonces quizá nos habría quedado de él un recuerdo distinto del que se labró, tuit a tuit, durante su paso por el Gobierno. A mí me queda el de un personaje infame que, incluso el día en que por fin asumió su responsabilidad, no quiso privarse de la última grosería.