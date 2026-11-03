El ministro Óscar Puente ha necesitado más de cuatro horas de comparecencia parlamentaria para anunciar su dimisión. Después de una sesión en la que ha defendido a capa y espada su gestión, ha esquivado las preguntas más incómodas y ha evitado asumir responsabilidades políticas, el titular de Transportes ha terminado anunciando su salida, que ha presentado como un gesto de "dignidad política" y de responsabilidad con la democracia. El propio ministro ha trasladado en una conversación informal con los periodistas que se lo había comunicado a Sánchez "hace unos minutos", aunque ha asegurado que la decisión sobre su futuro la tomó "los primeros minutos en los que se produjo la tragedia".

Puente ha convertido su despedida en una justificación de su propia salida. Una dimisión que llega después de dos graves accidentes ferroviarios en menos de un año, con 116 víctimas mortales, y tras una comparecencia en la que ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a reivindicar su gestión y rechazar las críticas de la oposición. "Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos. Es una cuestión de dignidad política de coherencia y de empatía con las víctimas", ha dicho el ministro en su alegato final, después de más de cuatro horas ante la Diputación Permanente.

El ministro también ha querido rebajar el alcance político de su marcha y presentarla como una decisión necesaria, sin dramatismos. "A las personas que me han mostrado su apoyo estos días, que sé que me quieren o me aprecian, quiero que entiendan que esta es una medida necesaria y positiva. No es ningún drama ni hay que hacer un drama de ello. drama, sin duda, el de las víctimas, el de sus familias, el de sus seres queridos a los que ya no van a poder volver a ver", ha continuado. Al término de la sesión, Puente ha recibido los abrazos de sus compañeros, algunos entre lágrimas, y algunos de los socios parlamentarios del Gobierno, incluso de aquellos que habían cuestionado su continuidad y reclamado su salida, aunque sin hacerlo todos de manera expresa.

Pero su marcha no se limita al Ministerio de Transportes. Puente también ha anunciado que renuncia a concurrir a las próximas elecciones generales en las listas del PSOE. "Quiero hacerles partícipes de que no solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino que también renuncio a formar parte de las listas electorales el 29N. No seré por tanto cabeza de lista al Congreso de los diputados por Valladolid", ha aclarado.

En su despedida, el ministro ha reservado un espacio especial para Pedro Sánchez, al que ha agradecido su respaldo durante su etapa en el Ejecutivo. "Por su confianza sin límite. Sé que este será un momento triste para él, uno más en este camino de luces y sombras que es la vida y la política", ha dicho, en un cierre cargado de referencias personales al presidente del Gobierno.

No es la primera baja de un dirigente socialista en plena precampaña electoral. La ya ex portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, también presentó su dimisión después de que salieran a la luz las 30 propiedades inmobiliarias de su pareja, en un momento en el que el partido trata de hacer de la vivienda una de sus principales banderas políticas.

Previamente, Puente entró en la sala amagando una sonrisa, ajeno en apariencia a la tensión que le esperaba en una de las comparecencias más comprometidas desde que está al frente de Transportes. Pero el gesto dio paso a un discurso de 40 minutos en el que el ministro se aferró al guion, leyó un extenso paquete de folios y volvió a reivindicar su gestión. Ni una concesión a la autocrítica ni un paso atrás. Con 116 víctimas mortales sobre la mesa, Puente optó por la defensa cerrada de su actuación y evitó asumir responsabilidades políticas por la tragedia ferroviaria. El tono fue mucho más comedido que el empleado el pasado viernes en rueda de prensa, pero el fondo apenas cambió tras más de cuatro horas de sesión parlamentaria.

Moncloa decidió que fuera el ministro quien diera explicaciones ante la Diputación Permanente, situándolo en primera línea de la crisis y evitando que el presidente Pedro Sánchez asumiera directamente el desgaste político. Una decisión que contrasta con lo ocurrido el pasado 11 de febrero, cuando fue el propio Sánchez quien compareció en la tribuna del Congreso de los Diputados y prometió que no habría otra tragedia ferroviaria.

La oposición no tardó en desmontar el relato del titular de Transportes. La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, abrió fuego con uno de los reproches más contundentes de la jornada: "Qué bien se le da explicar por qué muere la gente en los trenes y que mal se le da evitar que la gente muera en los trenes. Usted no es ministro para explicar accidentes, es ministro precisamente para evitarlos". Muñoz puso contra las cuerdas al ministro repasando sus "decisiones" al frente de Transportes y cuestionando una gestión que, a juicio de los populares, no puede quedar al margen de las responsabilidades políticas.

La portavoz del PP calificó de "frívolo, demagogo y cínico" al ministro y puso el foco en la filtración de los audios del centro de control apenas unas horas después del accidente, en los que se escucha al maquinista fallecido contactar con los trabajadores de Adif. Muñoz acusó al Ejecutivo de construir un relato para proteger a Puente y señalar directamente a un trabajador. "Creaba un relato y filtraba audios mientras la gente buscaba a sus muertos", lanzó. También le reprochó "no ejecutar un presupuesto durante tres años y llevar ocho sin instalar un nuevo sistema de seguridad mientras el viejo sufre caídas constantes".

"No se puede sustituir la planificación por la improvisación y no se puede sustituir la cultura de seguridad por la propaganda", insistió Muñoz, que calificó de "incomprensible" que en nueve meses se hayan producido dos trágicos accidentes ferroviarios. También le afeó la ausencia de un "perdón" a las víctimas. Para la portavoz popular, pedir disculpas supondría reconocer errores y mostrar arrepentimiento. Precisamente lo que, a su juicio, Puente no está dispuesto a hacer porque sigue defendiendo que su gestión no merece reproche alguno. "Por favor saque sus manos del ministerio de Transportes, ya hemos perdido demasiadas vidas por su culpa", zanjó Muñoz.

La portavoz de Vox, Pepa Millán, reprochó al ministro que tratara de mostrarse "responsable y compungido" y aseguró que es "una auténtica vergüenza que el ministro siga al frente de su cargo cuando hasta hace dos días estaba riéndose y haciendo mofa de las víctimas en unos vídeos en la televisión". "A la incompetencia técnica le antecede la podredumbre moral que representa este Gobierno", atizó.

Millán convirtió su intervención en un duro alegato contra el ministro: "Han convertido España en un Gólgota, donde vivimos un calvario constante. Han convertido la red ferroviaria en una ruleta rusa. ¿Cuántos muertos más hacen falta para que haga algo? ¿Para que alguien adopte alguna responsabilidad? Y no hablamos de dimisiones, hablamos de juicios", sentenció. La portavoz de Vox decidió acumular todo su tiempo para concentrarlo en un único turno. Al terminar, ella y el resto del grupo parlamentario abandonaron la sala en señal de protesta por "normalizar" la sesión.

Puente respondió a las críticas con el tono bronco que ya ha exhibido en otros enfrentamientos parlamentarios. "Como siempre ustedes montan el gallinero", espetó a los grupos de la oposición. En su segundo turno, el ministro trató de defender las incidencias en los sistemas LZB, asegurando que no responden a un "patrón" y sosteniendo que los problemas no están en los sistemas, sino en "los soportes físicos". Una explicación con la que evitó entrar de lleno en la cuestión de si la actualización de esos soportes podría reducir la frecuencia de las caídas. "Somos el quinto país de la Unión Europea con más fallos en los sistemas de señalización", reconoció, antes de insistir en que "la seguridad es lo primero".

El ministro volvió a sacar pecho de las inversiones realizadas en los últimos años, aunque esta vez no quiso atribuirse todo el mérito y compartió el reconocimiento con quienes le precedieron en el cargo, entre ellos el exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel por corrupción.

También hubo espacio para la dimensión personal y la victimización. Puente aseguró que "difícilmente" puede conciliar el sueño y que "es inevitable sentir el dolor en carne propia", antes de devolver el golpe al Partido Popular, al que calificó como el "mayor ejemplo de irresponsabilidad política".

Reproches de los socios

Sumar reclamó la "dimisión" del ministro a través de su portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero. "Es el último servicio que tendría que hacer para el ministerio y creemos que es lo mejor para el ministro", aseguraron fuentes de la formación. También el PNV pidió su salida. "Le toca dimitir. Debe hacerlo como manifestación de la responsabilidad política", afirmó su diputado Mikel Legarda.

ERC, sin embargo, evitó reclamar expresamente la dimisión. Su portavoz, Gabriel Rufián, comenzó su intervención definiendo a Puente como "un buen político y que da la cara". El republicano aprovechó su turno para lanzar un mensaje en plena campaña electoral y defender la necesidad de que exista "una izquierda desde fuera" que presione al PSOE.

"Alguien se tiene que hacer cargo de esto, y no vale decir que ni Trillo con el YAK-42, que ni Pastor con Angrois… Es como lo de robar, la izquierda somos otra cosa", dijo Rufián que remató con una pregunta dirigida al ministro: "¿Qué pediríamos si fuera un ministro del PP con más de 100 muertos encima de la mesa?".

La dirigente de Podemos, Ione Belarra, elevó sus reproches y acusó al ministro de haber jugado a la "ruleta rusa" y de haber cargado contra "el eslabón más débil de la cadena para protegerse a sí mismo", en referencia a la filtración de los audios a medios afines al Gobierno.