Se va el submarino del PP

Óscar Puente ha dimitido como ministro de Transportes después de tres accidentes mortales en las vías férreas y 116 muertos, una losa difícil de levantar incluso para un esclavo moral del sanchismo.

Puente deja el cargo y se va de la política, a pesar de que no lo hemos visto especialmente angustiado por las tragedias ocurridas durante su etapa al frente del departamento. Demostró su talante optimista la semana pasada yéndose a bailar a TVE, donde la Inchahurraco establece por las mañanas el nivel de zafiedad política de cada día, señal de que el tipo duerme como un niño. Lo demostró también ayer en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, donde apareció con un aspecto saludable y sin ojeras, para arrancar diciendo que todo se ha hecho bien en los ferrocarriles españoles —no como el PP, cuando la curva de Angrois— y que el accidente es, como su propio nombre indica, un albur imposible de prever.

La sesión de este martes en el Congreso fue un espectáculo con efectos políticos devastadores a corto y medio plazo. Si Óscar Puente estuviera a sueldo del Partido Popular no lo habría hecho peor, un papel en el que le ayudaron los socios de Sánchez, que acabaron también retratados. La proetarra que señalaba en su panfleto a los objetivos de ETA apoya al ministro, lo que da una idea bastante precisa de la altura moral en la que se movió la sesión parlamentaria. También salieron en auxilio del compareciente, en mayor o menor medida, otros integrantes de la mayoría social de progreso, que pedían la dimisión de Óscar Puente para ver si así consiguen que Sánchez siga en la Moncloa, el objetivo real de tanto paripé. Está muy bien que actúen así con 69 muertos en el último siniestro ferroviario, porque la sesión parlamentaria fue muy descriptiva de lo que representan unos y otros, a menos de un mes de que se abran las urnas.

La dimisión del fullero de las redes sociales no es una buena noticia, porque su permanencia en el cargo es lo que apuntalaba la posibilidad de que el sanchismo sea destruido dentro de 25 días, un plazo que se nos va a hacer muy largo. Óscar Puente no ha dimitido abrumado por el resultado mortal de su negligencia, sino para tratar de tapar el boquete electoral que estaba produciéndole al PSOE, un último gesto de lealtad que Pedro Sánchez, su líder, sabrá agradecer. Si gobierna nuevamente, lo hará consejero de Adif.