La repugnante doble vara de medir de Rufián y otros impúdicos

A los españoles, desde hace mucho, nos irrita sobremanera el uso de una doble, o triple, o a veces múltiple, vara de medir. Desde Quevedo cuando menos, anota José Varela Ortega en su libro España, un relato de grandeza y odio, dolido siempre por el injusto trato de juicio al que era sometida la nación en el extranjero y en el interior. Contra España se ha cultivado siempre un "árbol del odio" que desigualaba las consideraciones sobre su realidad histórica.

Sabido es lo de la doble vara de medir. Es el derivado de la imagen comercial del mercader que cuando compraba tela usaba una vara larga y cuando la vendía usaba una vara corta para aumentar su ganancia fraudulenta. Es una herencia del Deuteronomio que ya condenaba el uso de pesos y medidas diferentes para engañar al comprador. Cuando se aplicaban, se mentía al cliente con el fin de ser injusto con él.

Luego, la imagen de la doble vara de medir se centró en la conducta humana. Contaba con su gracia cunera Antonio Burgos cómo Manuel Chaves —un caballa cuyo silencio sobre Ceuta es inquietante y sepulcral— tenía en la presidencia de la Junta de Andalucía una vara socialista de medir según la cosa que fuera —paro, terrorismo, guerra, espionaje, corrupción—, afectara al PSOE o al PP. Si al PSOE, un varal. Si al PP, un varapalo.

No es un comportamiento privativo del socialismo nacional porque disponer de doble vara de medir es una tentación de toda alma turbia que se ciega en sus convicciones y ve con gran claridad la pajita en el ojo ajeno mientras que no distingue siquiera la viga en el propio. Pero hay ocasiones especialmente degradantes. Cuando las varas de medir que se usan al enjuiciar hechos similares son tan descomedidas, el asco moral sube de modo proporcional a la mentira y a la injusticia que se pretenden perpetrar.

Es difícil olvidar cómo este zafio inquisidor de barriada, Gabriel Rufián, se dirigió a Carlos Mazón cuando la tragedia de la dana en Valencia. Que el comportamiento de este fue indignante e inapropiado no lo niega nadie. Pero en un caso similar de indignación pública por el mal uso del dinero público y desatención a los riesgos para la vida que comportaba, como han sido los casos de Adamuz y de Urda, ¿por qué no han vociferado Rufián y otros impúdicos?

Hagamos memoria. "Es usted un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata. Ojalá pague con la cárcel todo lo que ha hecho y ojalá el pueblo de Valencia le deje de votar". Eso dijo, y lo recogieron muchos medios (Infobae, ElDiario.es, Onda Cero, La Vanguardia). Y siguió: "Usted no merece ni un minuto de atención. Sólo merece celda. Solamente merece cárcel".

No terminó ahí. Le añadió "zombi político", "bobo", "se comportó como un psicópata" (al ir al funeral), y reiteró que "miente" / "no mienta a las víctimas"; que "es un negligente, un inútil, un homicida imprudente y un psicópata". "Me jode verle con tan buena cara, tan moreno y casi diciendo que es víctima… Lo único que merece es cárcel".

Ione Belarra, de Podemos, no fue menos. "Usted es el responsable de la muerte de 229 personas. Ojalá resuenen estas palabras en su cabeza el resto de su vida", "su gestión ha sido homicida", "hace falta ser mala persona cuando las víctimas le han pedido que no vaya (al funeral)"… Tenía esperanza de que "termine en la cárcel por su gestión homicida".

Diana Morant, ministra de Ciencia, dijo: "Si no lo sabes (lo que pasó) es porque eres ya inútil, idiota. Es que ya no hay palabras" y alusiones a estar "de parranda mientras la gente se está muriendo". Nahuel González —Sumar— dijo que Mazón "tiene un problema de psicopatía" o es "un completo inútil".

Alberto Ibáñez (Sumar-Compromís) lo tachó de "mentiroso" y responsabilizó de las muertes a su "falta de liderazgo". La presidenta de la Comisión Parlamentaria, Carmen Martínez, del PSOE, defendió el término "psicópata" diciendo que no era un insulto sino un "diagnóstico".

Cuando la terrible negligencia de Adamuz, el antes locuaz castigador y luego corderito de cuento Rufián habló de un "accidente ferroviario agravado por la mala suerte". Ahora, con la tragedia de Urda, ha señalado un fallo sistémico pero ha responsabilizado políticamente al PP por sus recortes y a la liberalización ferroviaria, responsabilidad del PSOE. Ni una palabra sobre homicidas, psicópatas ni nada de ello.

Hasta Ada Colau pidió la dimisión de Puente, pero "lo antes posible", sin exigencias inmediatas y afeó que se señalara a un trabajador del centro de control de Adif, en alusión a las infames y delictivas filtraciones de la misma mañana del desastre. Incluso Irene Montero calificó de "indecente" filtrar audios para crucificar a un operario. Pero, ¿homicida? ¿psicópata? ¿mentiroso? ¿incapaz? ¿miserable? Nunca, ni siquiera cuando Óscar Puente se refirió al calvario que sufría, con muchos cuerpos de viajeros aún sin identificar.

Lenin despreciaba la vara de medir los hechos del historiador ruso Ilovaisky porque, según él, ignoraba la lucha de clases y las explicaciones marxistas de la historia. Pero sabido es que consideraba que si los hechos no encajaban con sus doctrinas, peor para los hechos. Aquí y ahora, hechos similares son tratados de forma desigual. La verdad y la justicia, ¿para qué?