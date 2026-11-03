PP y Vox han reaccionado rápidamente a la dimisión de Óscar Puente, el ya exministro de Transportes que ha esperado al final de su comparecencia en la Diputación Permanente para anunciar su decisión. Según dijo él mismo la semana pasada, tras el accidente de Urda, sólo se iría si su presencia "perjudicara al PSOE". Para la oposición es insuficiente y "llega tarde" con el único objetivo de ejercer de parapeto al presidente.

"La dimisión de Puente era imprescindible, pero no suficiente. Sánchez es el responsable de haber nombrado como ministros de Transportes a Ábalos, hoy en la cárcel, y a Puente, un tuitero pendenciero al que mantuvo después de la tragedia de Adamuz. El 29N les dimitiremos a todos", ha escrito el secretario general del PP, Miguel Tellado, en X.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, que se ha enfrentado a Puente en la Diputación Permanente, le ha reprochado que su dimisión "llega 116 vidas tarde. El responsable de que nuestro sistema ferroviario haya estado en manos de Ábalos y Puente, sigue en su puesto. El 29N tenemos la obligación moral de sacar a Sánchez del Gobierno para poder reconstruir España", escribía.

"No ha dimitido él. Le ha dimitido Tezanos. No se va por las víctimas ni por dignidad, sino por las encuestas", asegura el PP en un comunicado, recordando que Moncloa habría estado todo el fin de semana realizando encuestas sobre el ministro. "No va a colar. El principal problema está en quien puso las infraestructuras en manos de Ábalos, primero, y de Puente después", recuerdan, señalando a Sánchez.

El PP asegura que "ni la salida ahora de Puente ni la de Sánchez después del 29-N nos hará olvidar lo más importante, que es saber qué ha pasado y qué hay que hacer para recuperar la seguridad perdida en el transporte ferroviario. La crisis se cerrará cuando haya explicaciones suficientes, responsabilidades completas y garantías de que no volverá".

Desde Vox, Santiago Abascal reaccionaba recordando que Sánchez acumula hasta tres dimisiones en esta precampaña: la de Montse Mínguez, el delegado del Gobierno en Madrid y, ahora, Óscar Puente. "Sánchez siempre se esconde tras sus esbirros", decía, señalando al presidente como el "capo de la mafia".

Ábalos, Koldo, el fiscal general, Cerdán, los delegados del Gobierno de Ceuta y Madrid, Zapatero, Paco Salazar, Montse Minguez, su mujer y su hermano…. ¡Y ahora Oscar Puente! Sánchez siempre se esconde detrás de sus esbirros. Pero la responsabilidad es suya. Es el capo de la… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 3, 2026

También la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, escribía que Puente deja su cargo "dos siniestros mortales y 116 vidas después", reprochándole haberlo hecho ahora.

Oscar Puente ha dimitido. Dos siniestros mortales y 116 vidas después. Antes le hemos dicho lo que millones de españoles piensan de él: pic.twitter.com/gQGX5j6li4 — Pepa R. de Millán 🇪🇸 (@Pepa_Millan) November 3, 2026

Sánchez tendrá que nombrar ahora a un sustituto, que lo será hasta el 29-N, momento en el que el Gobierno pasará a estar en funciones hasta que se constituyan las Cortes y tenga lugar una nueva investidura. El resultado de las urnas determinará, según ha recordado Feijóo, "quién elegirá al nuevo ministro de Transportes".