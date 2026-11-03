Sánchez despide a Óscar Puente como un héroe político

Pedro Sánchez ha aprovechado la dimisión de Óscar Puente, tras dos tragedias ferroviarias en apenas nueve meses y 116 víctimas mortales, para ensalzar su salida y presentarla como un ejemplo de responsabilidad política. El presidente del Gobierno ha convertido la marcha de su ministro en un ejercicio de reconocimiento público, hasta el punto de elevarlo a la categoría de referente político. "Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado", ha escrito Sánchez en sus redes sociales.

En un mensaje de respaldo sin fisuras al ya exministro, Sánchez ha asegurado que "políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo". Sánchez ha rematado su particular homenaje en redes sociales con un expresivo "gracias por tanto, compañero". Una despedida que contrasta con la gravedad de los dos accidentes ferroviarios y con las críticas que Puente ha recibido por su gestión, tanto desde la oposición como desde algunos de sus propios socios parlamentarios.

Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado. Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista. Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 3, 2026

Fuentes gubernamentales han defendido que Puente ha hecho un ejercicio de responsabilidad política "por partida doble". A su juicio, "ha gestionado los momentos más difíciles de la emergencia, identificando las causas del accidente, explicándolas a la opinión pública, y poniendo en marcha las medidas necesarias para atajarlas y asistir a las víctimas". El Ejecutivo sostiene así que el ministro no solo ha cumplido con sus obligaciones durante la emergencia, sino que ha dado un paso al lado voluntariamente.

Patxi López tampoco ha escatimado en alabanzas y ha reivindicado la "altura política" de Puente tras su salida del Ministerio.

La dimisión de Óscar Puente y el discurso con el que la ha acompañado es de una altura política que muy rara vez hemos visto en nuestro país. Gracias, @oscar_puente_, por tu trayectoria, por tu trabajo y por este último ejemplo de dignidad socialista que te honra y que demuestra… pic.twitter.com/l75E7LOezn — patxilopez (@patxilopez) November 3, 2026

Desde el propio Consejo de Ministros, voces como la de Ángel Víctor Torres se han sumado al coro de elogios al exministro, destacando su "integridad" y su "respeto" hacia las víctimas.

A mi compañero y también amigo, @oscar_puente_ , solo le deseo lo mejor. Ha sido un honor haber compartido Consejo de Ministros con él. Un excelente trabajador. Un hombre honesto y riguroso que lo deja con la cabeza muy alta. Cabeza alta porque siempre ha dado la cara. Hoy… — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) November 3, 2026

La operación de reconocimiento llega después de una comparecencia de más de cuatro horas en la Diputación Permanente, marcada por los reproches de PP y Vox, las peticiones de dimisión de Sumar y el PNV y las críticas de otros socios parlamentarios. Puente abandona el Ministerio y renuncia también a concurrir en las próximas listas electorales del PSOE, después de dos graves accidentes ferroviarios que han dejado 116 víctimas mortales.