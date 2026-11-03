Sánchez despide a Óscar Puente como un héroe político

Pedro Sánchez ha aprovechado la dimisión de Óscar Puente, tras dos tragedias ferroviarias en apenas nueve meses y 116 víctimas mortales, para ensalzar su salida y presentarla como un ejemplo de responsabilidad política. El presidente del Gobierno ha convertido la marcha de su ministro en un ejercicio de reconocimiento público, hasta el punto de elevarlo a la categoría de referente político. "Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado", ha escrito Sánchez en sus redes sociales.
En un mensaje de respaldo sin fisuras al ya exministro, Sánchez ha asegurado que "políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo". Sánchez ha rematado su particular homenaje en redes sociales con un expresivo "gracias por tanto, compañero". Una despedida que contrasta con la gravedad de los dos accidentes ferroviarios y con las críticas que Puente ha recibido por su gestión, tanto desde la oposición como desde algunos de sus propios socios parlamentarios.
Fuentes gubernamentales han defendido que Puente ha hecho un ejercicio de responsabilidad política "por partida doble". A su juicio, "ha gestionado los momentos más difíciles de la emergencia, identificando las causas del accidente, explicándolas a la opinión pública, y poniendo en marcha las medidas necesarias para atajarlas y asistir a las víctimas". El Ejecutivo sostiene así que el ministro no solo ha cumplido con sus obligaciones durante la emergencia, sino que ha dado un paso al lado voluntariamente.
Patxi López tampoco ha escatimado en alabanzas y ha reivindicado la "altura política" de Puente tras su salida del Ministerio.
Desde el propio Consejo de Ministros, voces como la de Ángel Víctor Torres se han sumado al coro de elogios al exministro, destacando su "integridad" y su "respeto" hacia las víctimas.
La operación de reconocimiento llega después de una comparecencia de más de cuatro horas en la Diputación Permanente, marcada por los reproches de PP y Vox, las peticiones de dimisión de Sumar y el PNV y las críticas de otros socios parlamentarios. Puente abandona el Ministerio y renuncia también a concurrir en las próximas listas electorales del PSOE, después de dos graves accidentes ferroviarios que han dejado 116 víctimas mortales.