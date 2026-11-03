Santiago Abascal avisa a UGT y CCOO de que "tomará nota" si hay un cambio de ciclo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado este martes a los sindicatos UGT y CCOO la desconvocatoria inmediata de la huelga general fijada para el próximo 11 de noviembre. Durante una entrevista concedida a El Programa de AR, en Telecinco, y recogida por Europa Press, el líder de la formación conservadora ha calificado el paro de auténtico despropósito político al considerar que "no tiene ningún sentido hacer una huelga general contra la oposición". Abascal ha recordado que fue la propia exministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien reconoció abiertamente que las protestas por el problema de la vivienda iban dirigidas contra las fuerzas opositoras y no contra el Poder Ejecutivo.

Ante este escenario, el dirigente político ha exigido a las cúpulas sindicales "un mínimo de vergüenza" para frenar una movilización netamente partidista. De no hacerlo, ha advertido de forma tajante de que su partido tomará nota si se produce un cambio de ciclo político tras las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre. A su juicio, resulta inadmisible que las organizaciones de clase actúen como arietes gubernamentales para blindar al poder frente a la alternativa ciudadana.

Abascal ha insistido en la necesidad de suprimir las subvenciones públicas a unas entidades que define como "de corte marxista y comunista", remarcando que ambas plataformas "responden a cuestiones ideológicas y no a los intereses de los trabajadores". El líder de Vox ha recordado que el tejido laboral cuenta con otras opciones y modelos representativos en la función pública y el sector privado, desmarcándose del monopolio institucional que ostentan las centrales tradicionales, mientras su partido promueve el sindicato Solidaridad.

Asimismo, el presidente de Vox ha alertado de que la izquierda y sus terminales afines recurrirán a la intimidación en las calles si las urnas dan la victoria a una mayoría alternativa. "No tengo ninguna duda de que si los españoles quieren un cambio, esos que han estado sirviendo al Gobierno con su silencio le servirán también con la intimidación y con la presión en las calles", ha subrayado, vinculando esta estrategia a los disturbios orquestados contra sus actos públicos de campaña.

Con respecto a un hipotético acceso al Gobierno junto al Partido Popular, Abascal ha dejado claro que exigirá auditorías completas para esclarecer la situación financiera real y los datos migratorios. En este sentido, ha avisado a los populares de que no tolerará pactos de silencio: "No puede haber un gobierno que por la paz política o por la paz entre partidos mire hacia otro lado". Para el dirigente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez debe afrontar todas sus responsabilidades penales y políticas, sin que quepa recurrir a fórmulas de apaciguamiento ni decir "pelillos a la mar".

En la misma línea, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha calificado a UGT y CCOO de organizaciones "paniaguadas" y satélites del PSOE. Millán ha contrapuesto la huelga ideológica con las legítimas reivindicaciones de los maquinistas ferroviarios tras el siniestro registrado en Urda, destacando que las autonomías donde gobierna su formación ya aplican severos recortes a la financiación pública de los sindicatos.