Tellado destroza a Intxaurrondo en una entrevista en la que le ha preguntado más por la DANA que por Urda

La presentadora de La Hora de La 1 ha entrevistado este martes a Miguel Tellado en lo que ha sido toda una batalla campal que contrasta con la suavidad con la que la propia Intxaurrondo trata a los representantes de otros partidos, especialmente de los relacionados con el Gobierno.

Para empezar, aunque los primeros minutos de la conversación sí han sido sobre lo ocurrido en Urda, poco después ha cambiado y se ha convertido en uno de los ejes principales de la entrevista… la DANA en Valencia de hace dos años, sobre la que le ha preguntado insistentemente por si Tellado "respalda o no la gestión de Mazón".

Tellado ha recordado que "quién tenía que haber avisado" de lo que iba a ocurrir en Valencia "es el Gobierno de España" y que los muertos llegaron porque "se desbordó un barranco que es responsabilidad del Gobierno de España".

El popular se ha mostrado sorprendido porque "en este programa que tanto se pidió la dimisión de Mazón se avale ahora la continuidad de Óscar Puente, ¿a qué se debe el cambio de criterio en La Hora de La 1?", ha cuestionado a su vez.

Intxaurrondo ha insistido una y otra vez, pero no ha conseguido descolocar a Tellado: "A los pocos días la consejera directamente responsable de emergencias presentó su dimisión", ha explicado, mientras que Puente no ha admitido ninguna responsabilidad "con 170 fallos en el LZB y sin que Adif hubiese hecho absolutamente nada", ha dicho, recordando que "se desoyeron todas las advertencias de los maquinistas" y que "esto ocurre 9 meses después de Adamuz".

Además, ha recordado –porque Intxaurrondo seguía insistiendo– que la responsabilidad política del expresidente de la Comunidad Valenciana "es materia juzgada, Mazón asumió sus responsabilidades y dimitió, ojalá hubiese la misma responsabilidad en el Gobierno de España", ha lamentado.

Nada bastaba a la presentadora de RTVE, por lo que Tellado ha ironizado sobre que estaba siendo "un programa de rabiosa actualidad" y ha seguido explicando que el problema al que hay que enfrentarse ahora es que "el Ministerio de Transportes lo dirigió el putero Ábalos y luego el tuitero Puente", que "la presidenta de Adif está imputada" y que, en suma, la gestión ha sido un auténtico desastre.

Sobre RTVE

Tellado ha seguido criticando el uso y abuso de RTVE del que la propia entrevista estaba siendo un ejemplo inmejorable, por lo que en un momento dado Intxaurrondo le ha pedido que hiciese su crítica a la televisión gubernamental. El popular había comentado ya que "en su programa se ha llegado a insultar a los votantes del PP y no la he visto pedir disculpas, le aseguro que cuando el PP esté en el poder no habrá manipulación en RTVE como la hay ahora".

El secretario general del PP ha dicho también que "una mayoría creciente de españoles" piensa que "esta TV ha sido manoseada por el Gobierno para ponerla a su servicio, todo nuestro respeto a los profesionales pero este juego político en determinados programas no es de recibo" y que "la televisión pública se tiene que informar" y no tanto "opinar". Además, ha puntualizado que "no critico la TVE, critico la utilización política de TVE" y ha prometido que con el PP en el Gobierno eso no ocurrirá.

"Somos dos partidos distintos"

Otra parte de la entrevista se ha centrado con mucha insistencia en el acuerdo entre el PP y Vox para el Senado, sobre el que Tellado ha dicho que es una respuesta "lógica" al pacto por el que "Sánchez camufló sus siglas junto a otras formaciones y, frente a eso, nosotros hemos decidido este acuerdo con Vox para blindar esta mayoría de cambio en el Senado".

El popular ha explicado que su formación ha decidido "no presentarnos" en determinadas provincias "y creemos que si el voto del cambio se concentra en la papeleta que tiene más posibilidades" en esas circunscripciones "podemos asegurar una mayoría para el cambio en el Senado".

La presentadora ha preguntado repetidamente si el PP pide el voto para Vox y Tellado ha respondido: "Lo que le pedimos a la gente es que haga útil el voto del cambio, que esa mayoría se exprese con claridad en el Congreso y el Senado" y, finalmente, "Pedimos que voten a Vox, por supuesto que sí".

Intxaurrondo ha seguido insistiendo en tratar de usar la relación entre PP y Vox como algo de lo que podía sacar partido político, pero el popular también ha sido firme en esto, ha recalcado que "somos partidos distintos, con un bagaje distinto", ha señalado que lo que necesita España en este momento es "poner orden en el funcionamiento de los servicios públicos, menos bailes y besos y más gestión, rigor, seriedad" y ha denunciado que la campaña catastrofista sobre la llegada de ambas formaciones al Gobierno está basada en "mantras de la izquierda y su entorno mediático para meter miedo: nosotros defendemos los derechos de todos los españoles y por eso no va a haber ningún retroceso en derechos a ningún español".

"Que nadie tenga ningún miedo", ha insistido, "lo que da miedo es que Sánchez siga en el poder con socios como Bildu, ERC y Junts", ha dicho, recordando a la propia Intxaurrondo que "me entrevistó hace un año y había treinta imputados y hoy hay 130 y varios condenados: el fiscal general, Ábalos, Koldo, el hermano de Sánchez".