Abascal responde a Sánchez: "No somos iguales: algunos no tenemos las manos manchadas de sangre"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado con dureza contra el jefe del Ejecutivo tras la tragedia ferroviaria registrada en Urda, en la provincia de Toledo. Durante un acto público celebrado este miércoles en la Plaza Mayor de Cuenca, el líder político ha recogido el guante de las declaraciones en las que Pedro Sánchez aseguraba que no todos los dirigentes son idénticos porque en su formación algunos asumen dimisiones. Frente a ello, Abascal ha remarcado la profunda distancia moral que separa a su formación del sanchismo: "No todos somos iguales", ha recordado, subrayando que algunos no cuentan con las manos manchadas de sangre por la dejadez en la gestión pública.

Para el dirigente, la salida forzada de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes supone un mero cortafuegos que no exime al inquilino de la Moncloa de asumir las consecuencias de sus actos. Abascal ha calificado al ya exministro como una pieza prescindible y ha denunciado que el presidente del Gobierno "se parapeta detrás de sus cómplices" para eludir su culpa directa. A su juicio, el cese no resuelve una crisis que trasciende el ámbito estrictamente político: "Esto no se salda con una dimisión política, hay responsabilidades penales detrás del fallecimiento de más de un centenar de compatriotas", ha advertido.

El acto también ha servido para marcar distancias con la postura de la dirección nacional del Partido Popular. Abascal ha afeado las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el estado del transporte público y ha señalado que él no se atreverá a aconsejar a los ciudadanos que utilicen la red ferroviaria mientras persista el deterioro de las infraestructuras derivado de la desidia gubernamental y la falta de inversiones reales.

En su discurso, Abascal ha vinculado el accidente toledano con otros episodios de negligencia en la gestión de servicios básicos y emergencias, recordando los casos de Adamuz, el apagón generalizado y las inundaciones de la DANA. El líder de Vox ha señalado que las decisiones partidistas y la corrupción terminan acarreando consecuencias mortales para el conjunto de la sociedad, un coste humano que, según ha advertido, llevarán ante la Justicia.

En el acto ha intervenido asimismo el candidato al Congreso por la provincia, Iván Vélez, quien ha defendido la necesidad de acometer una profunda desregulación para frenar el declive de la economía nacional y la despoblación del interior peninsular. Tras concluir el mitin, Abascal ha regresado a Madrid para mantener un encuentro de carácter privado con el mandatario argentino, Javier Milei, quien se encuentra en España con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana.