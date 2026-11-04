¡Vacíos de la XXX Cumbre Iberoamericana!

Este rollo de las Cumbres Iberoamericanas se creó mirando de reojo y con cierta mala fe a Estados Unidos de Norteamérica. En 1991, fecha de la primera reunión, que tuvo lugar en Guadalajara —Méjico—, y, sobre todo en 1992, fecha de la segunda edición, celebrada en Sevilla, se trataba, y quiero creer que aún se trata, de crear un espacio geopolítico y económico y, sobre todo, cultural que fuera una alternativa a lo que nos ofrece Estados Unidos. Fracasó. La evolución de estas cumbres no ha podido ser más desastrosa. Es la constatación de que la mayoría, por no decir todos, los Estados surgidos de la separación orgánica de la antigua Monarquía española, en el siglo XIX, se han revelado como Estados fallidos. La prueba de mi afirmación es el propio proceso de degradación de estas cumbres: surgieron con cierto ímpetu político, incluso democrático, y han terminado en un trote de burro populista o folklorista.

Las intervenciones en esas cumbres del Gobierno sanchunero, marcado por el pillaje, la mentira y el crimen, son para olvidar. Por otro lado, sus dependencias económicas e ideológicas de la dictadura venezolana y, naturalmente, de la cubana no han ayudado nada a crear un clima limpio y democrático de ese foro. Creo que la XXX Cumbre de Madrid solo servirá para certificar su estado casi catatónico. Estamos ante un "cuento" malo de corte iberoamericano. Ojalá Milei anime un poco este funeral de mala hispanidad. Nada serio esperemos de esta cumbre venida a menos.

Pero, puestos a perorar sobre la decadencia de este ámbito "geopolítico", creo que sus dirigentes no han sido siquiera capaces de formular un proyecto cultural digno de este nombre, porque no han asumido el principal problema de todas esas repúblicas americanas y de la monarquía española, repito, su carácter de Estados fallidos. Sí, aún no se ha asumido la tragedia de la ruptura orgánica de España, o sea, de la desaparición de la Monarquía española en el siglo XIX —dejo aparte a Portugal y Brasil—, que no es otra que la creación de Estados sin ton ni son, o mejor dicho, "estaditos" sin contar con la Nación. Los "revolucionarios" de pacotilla de allí y de aquí, en el siglo XIX se llamaban "liberales" y en el XX y en el XXI, socialistas y comunistas, se olvidaron tanto en el continente americano como en la península ibérica del abecedario de la política moderna: un Estado que no sepa qué es la Nación no puede ser otra cosa que Estado fallido.

Exactamente eso son, reitero, todos los asistentes a estas cumbres: Estados fallidos porque se formaron y, lo que es peor, actuaron siempre obsesionados por negar lo propio, su origen hispánico, su "nación" —lengua, costumbres, cultura, creencias, religión, en fin, la civilización hispánica—. Todos esos Estados, incluida la propia España, operaron y operan bajo la suposición de que nunca nos desarrollaremos sin extirpar lo tradicional hispánico. He ahí nuestro congénito morbo de decadencia. Es terrible. Trágico: todas las Cumbres Iberoamericanas certifican a todos sus asistentes que nunca vencerán esa enfermedad. He ahí la raíz de sus disensos, sus enfrentamientos y, al fin, guerras civiles. Nunca llegan a acuerdos sólidos, firmes y duraderos propios de Estados-Nacionales consolidados. En el fondo, siguen en las mismas guerras civiles de las que surgieron.

En ese contexto, no entiendo por qué no está invitado EEUU a esta XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid. No he encontrado ninguna información que indique que Estados Unidos asista como invitado u observador, y todo apunta a que no tiene ese estatuto. No figura entre los observadores. La Conferencia Iberoamericana tiene 12 Estados Observadores Asociados: Alemania, Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Filipinas, Corea, Japón, Haití y Marruecos. Estados Unidos no está en la lista. Es incomprensible que no esté EEUU, al menos, como invitado; primero, porque los Estados Unidos de Norteamérica siguen siendo un actor determinante para Iberoamérica. Quizá haya algún invitado de ese país como observador de nivel diplomático…, pero la realidad es que EEUU, como Estado-Nación, no está presente en la Cumbre. Es un grave error, porque este país alberga más iberoamericanos en su territorio que muchos de los 22 países participantes.

La cuestión, naturalmente, es debatida. A favor de su inclusión hay argumentos demográficos, políticos, económicos y culturales. Los demográficos, como acabo de decir, son obvios: se estima que en Estados Unidos hay más de 50 millones de hispanohablantes, una cifra que apunta a que es uno de los mayores países hispanohablantes del mundo. Sobre la influencia política bastaría citar el caso de Venezuela, sin el apresamiento del dictador Maduro no habría habido un proceso de cambio político en este país… Es imposible no reconocer que EEUU sigue siendo un actor determinante para Iberoamérica. En fin, bien sé que el criterio de pertenencia a estas Cumbres nada tiene que ver con las comunidades sino con los Estados, pero, como estos están de espaldas a sus comunidades, sin duda alguna, hispanas, creo que sólo EEUU podría elevar de nivel estas Cumbres… Sin EEUU estas reuniones acabarán perdiendo entidad hasta desaparecer. La OEA o la Cumbre de las Américas ocuparán su espacio.