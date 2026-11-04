La izquierda y Óscar Puente

A estas horas las izquierdas políticas, mediáticas y tuiteras deberían haberse partido en dos bandos irreconciliables: los que defendían que Óscar Puente no tenía por qué dimitir y aquellos que elogian esa decisión como lo mejor que ha visto la política desde el blood, toil, tears and sweat de sir Winston Churchill.

Sin embargo, para sorpresa de nadie resulta que todos los que estaban hasta el martes en el equipo no–tienes–por–qué–dimitir a primera hora del miércoles ya profesaban de auténticos forofos del qué–bien–que–has–dimitido. Y encima todos han transicionado en público y como si tal cosa, que ni siquiera han disimulado, así está el nivel de decencia intelectual.

Hay algunos casos que realmente invitan a meditar ya no sobre el estado del sistema ferroviario, sino por la situación de las instituciones psiquiátricas: ¿quizá haya habido alguna fuga masiva y no nos hemos dado cuenta?

Se ha viralizado, por poner un ejemplo y sin ánimo de agredir personalmente a la aludida, se lo prometo, un vídeo de la señora Mariola Urrea –se supone que jurista– glosando en la SER a Puente como "el mejor ministro que ha tenido Pedro Sánchez en todos sus años de Gobierno". Supongo que la frase les parecerá tan estupefaciente como a mí, pero vale la pena seguir la explicación: ¿por qué es Puente el mejor de todos? Sigan alucinando: por su "madurez política, su concepción de lo que es la persona con la organización a la que presta servicio, su sujeción (sic) a la organización y su lealtad con el jefe pero también consigo mismo para demostrar la dignidad del cargo". La dignidad del cargo, ahí lo tienen.

Sí, ya sé que es de no creer, pero más allá de la cara psicotrópica del asunto, ¿no echan ustedes en falta algo? Efectivamente: Puente es la repera limonera por una serie de razones todas discutibles –menos lo de la lealtad, eso hay que reconocérselo aunque haya sido más bien servilismo– pero ninguna de ellas tiene nada que ver con lo que se supone que debe hacer un ministro, que es gestionar, en el caso que nos ocupa algo tan poco importante, entiéndanme la ironía, como las estructuras básicas de movilidad.

Obviamente, es un momento complicado para mencionar la gestión de Puente, lo sé, pero creo que esa no es la razón de que a la señora Urrea se le haya pasado comentar el desastre de los trenes o los 115 muertos en la alta velocidad, no, la razón es que eso les da igual: lo que les gusta del 'carnicerito de Adamuz' es su faceta de supuesto azote de la derecha. Y cuanto más zafio, grosero e insultante mejor, y si no sólo ultraja a políticos sino que también carga contra jueces, periodistas y ciudadanos de a pie, pues miel sobre hojuelas.

Lo que quieren, y lo que Puente les daba, es esa superioridad moral absoluta que pasa por el desprecio total del adversario; lo que Puente les daba era violencia en dosis admisibles, lo suficientemente altas como para hacer daño, pero no tanto como para dejar de creerse los buenos y seguir pensando que cómo son esos cabrones de la derecha, que se pasan el día insultando e "incitando al odio".

No les digo yo que no haya en el otro lado del espectro algunos que necesiten a sus propios oscarpuentes rebuznando y coceando del alba al ocaso, pero por ahora no son ministros y, cuando lo sean, si es que alguno llega a serlo, estoy bastante seguro de que los medios de la derecha le sacudiremos lo que haga falta. ¿Y por qué estoy tan seguro? Pues porque es lo que hemos hecho siempre.