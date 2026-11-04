Cuidado con las notificaciones de mesa electoral del 29-N: cómo saber si el aviso en tu buzón es oficial o una estafa

Tras la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los sorteos para designar a presidentes y vocales de las mesas electorales activan el envío masivo de notificaciones oficiales en toda España. Sin embargo, la temporada electoral vuelve a ser el escenario perfecto para que ciberdelincuentes y estafadores intenten colar avisos falsos en buzones y correos electrónicos para robar datos personales o bancarios.

Ante la duda de si ese aviso que has encontrado es una citación legal o un intento de estafa, existen claves para identificar la notificación oficial.

La designación para una mesa electoral nunca se notifica únicamente por correo electrónico o SMS. La notificación legal la entrega en mano un agente de la policía local o un cartero de Correos. Si no estás en casa, dejarán una aviso de llegada física en tu buzón en papel con el sello oficial del Ayuntamiento o Correos para ir a recogerla.

Los correos electrónicos o SMS que te invitan a clicar en un enlace o escanear un QR para consultar si te ha tocado mesa son estafas de phishing. Ni el Ministerio del Interior ni la Junta Electoral te pedirán comprobar tus datos online mediante links externos.

Las notificaciones oficiales se entregan en los días posteriores al sorteo municipal y cuentan con un plazo de alegaciones de 7 días ante la Junta Electoral de Zona desde que el ciudadano firma la recepción en mano.

¿Qué hacer si sospechas de una notificación?

Si recibes un mensaje digital que suplanta a un organismo público (como el Ministerio del Interior o la Junta Electoral Central), no abras enlaces ni proporciones información personal.

Puedes consultar directamente en tu Ayuntamiento (por teléfono o en la sede electrónica municipal) o en la Oficina del Censo Electoral para confirmar si figuras como miembro designado de una mesa.

Si has proporcionado datos bancarios o personales en una web fraudulenta, ponte en contacto de inmediato con tu entidad bancaria y denuncia los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.