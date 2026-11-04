Sánchez no podrá convertir a Puente en un cortafuegos

Si Pedro Sánchez cree que, tras la tardía y circense dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes -vergonzoso espectáculo sólo superado por la indigna y victimista comparecencia del propio presidente de este miércoles- y con el cese del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ordenado por el nuevo ministro Carlos Cuerpo, el PSOE va a poder retomar como si nada la campaña electoral, está profundamente equivocado. Y no lo decimos tan sólo porque con el cese del negligente Puente no cesan ni el caos ferroviario que padece España ni las responsabilidades políticas y penales por los dos accidentes mortales; lo decimos también por los muchos otros asuntos luctuosos que van a acompañar y a deslucir la propaganda socialista de aquí a las elecciones.

Así, por mucho que Puente ya no vaya a acompañar a Sánchez en la campaña socialista, sí lo harán noticias tales como la de que Ouigo extiende hasta al menos el 15 de noviembre la cancelación de sus viajes entre Madrid y Andalucía; o la denuncia presentada por el sindicato de controladores ferroviarios Alferro contra Puente ante la Fiscalía -sumada a la huelga del sector ferroviario prevista para el 17 de noviembre, en plena campaña electoral- ; o la apenas velada crítica que acaba de hacer la Comisión Europea a la "muy preocupante" situación del tráfico de la alta velocidad en España -que el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, atribuye a la no implantación del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS, por sus siglas en inglés), que es el sistema que debía sustituir al LZB en el corredor Madrid-Sevilla, esto es, en el que se han producido tanto el accidente de Adamuz como el de Urda.

Otro tanto se puede decir de Zapatero: Ya podrá Sánchez asegurarse de que el expresidente del Gobierno socialista ya no acompañe al PSOE como en pasadas campañas electorales, pero no va a poder evitar que le acompañe el escándalo ocasionado por el tesoro en joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero, cuya defensa todavía tiene la desfachatez, como se ha sabido este miércoles, de pedir al Tribunal que acredite su procedencia.

¿Y qué decir de la situación de Ceuta, cuya frontera con Marruecos sigue tan desprotegida como hace tres meses? Eso, al margen de la alerta que acaba de lanzar la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) por las continuas agresiones de los invasores y las jornadas de 24 horas que soportan los militares, mientras el ministro Marlaska consuma su tercer plantón al Parlamento Europeo para no dar explicaciones por la invasión de la ciudad autónoma.

Así las cosas, ya podrá Sánchez querer retomar su "campaña del amor" con nuevos bailecitos o besos en público a su imputada esposa, que ni siquiera va a poder reorientar con éxito su campaña al problema de acceso a la vivienda, cuando se acaba de saber que el precio del alquiler y de la compra no para de subir.

Y es que el indigno cese de Puente, once meses después de la tragedia de Adamuz y a menos de un mes de las elecciones, no va a servir a Sánchez siquiera de cortafuegos, que es la única e indigna razón por la que se ha producido.