Óscar Puente se despide con un recuerdo a Forges y no a las víctimas

Pocas horas después de hacer oficial su renuncia al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente volvió a recurrir a su red social favorita para lanzar un mensaje cargado de intención en X. Sin comunicados solemnes ni extensas declaraciones, el dirigente socialista eligió una de las viñetas del humorista gráfico Forges para marcar el tono de su salida del Gobierno.

"Hoy es un día para recordar al gran Forges", escribió Puente a última hora de la noche del martes. Junto al texto, la icónica ilustración muestra a dos personajes en una conversación: "Todos los políticos son iguales", dice uno. "Eso es lo que ustedes quisieran", replica el otro.

Hoy es un día para recordar al gran Forges. pic.twitter.com/fn57qIW4zc — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 3, 2026

Un paso al lado tras la crisis ferroviaria

La publicación llegó al cierre de una jornada en las Cortes. Puente anunció su renuncia durante una comparecencia de más de cuatro horas ante la Diputación Permanente del Congreso. El ya exministro asumió la carga política tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre que dejó 69 víctimas mortales, sumado a la tragedia ocurrida meses atrás en Adamuz (Córdoba).

En su despedida, Puente defendió que "un ministro no puede permitirse dos accidentes ferroviarios tan graves en solo un año", confirmando además que renuncia a encabezar la candidatura del PSOE por Valladolid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, apartándose así de la primera línea para la próxima legislatura.

"No todos somos iguales"

Aunque el exministro no añadió más comentarios a la imagen, la elección de la viñeta encaja con la línea de defensa que desplegó el espacio progresista a lo largo del día. Desde la Portavocía del PSOE hasta la dirección del Ejecutivo, se insistió en contrastar la asunción de responsabilidades de Puente con la actitud de la oposición en crisis anteriores.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó públicamente la decisión del exministro destacando su "dignidad" por "dar la cara" y dar "un paso al lado por respeto a las víctimas". "Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales", señaló Sánchez en sus redes.

Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado. Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista. Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 3, 2026

En términos parecidos se expresaron socias de gabinete como Mónica García, quien calificó la dimisión de "gesto honroso", o aliados parlamentarios como Gabriel Rufián, que fue el primero en acercarse a darle un abrazo tras su renuncia y los micrófonos captaron el mensaje que le dijo al oído: "Has sido un gran ministro".

🔴 Rufián a Óscar Puente: "Eres un gran ministro" pic.twitter.com/PPnVm2C0qn — Libertad Digital (@libertaddigital) November 3, 2026

Críticas desde la oposición

Por su parte, los partidos de la oposición, tanto el Partido Popular como Vox, consideraron que la dimisión llega tarde, tildaron de insuficiente la renuncia tras la cifra de víctimas y exigieron que la depuración de responsabilidades políticas alcance también al jefe del Ejecutivo.

"Efectivamente, señor Sánchez, no todos somos iguales", ha señalado Álvarez de Toledo.

Efectivamente, señor Sánchez, no todos somos iguales. pic.twitter.com/vj8nCVQFcq — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 4, 2026

🔴 Ester Muñoz (PP), tras la dimisión de Puente: "Llega 116 muertos tarde" pic.twitter.com/7jzcVg4Ld7 — Libertad Digital (@libertaddigital) November 3, 2026

Acostumbrado a un perfil muy activo e incisivo en redes sociales durante su etapa de gobierno, Puente ha preferido esta vez que sea el trazo de Forges el que sintetice la lectura de su marcha, un portazo con el que pretende dejar claro que no todos los políticos reaccionan de la misma manera ante una crisis.