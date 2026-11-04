Feijóo pide a Sánchez seguir el camino de Puente y dimitir

El presidente del Partido Popular ha reaccionado este miércoles a la dimisión de Óscar Puente anoche, después de comparecer en la Diputación Permanente. Alberto Núñez Feijóo aprovecha la reacción de Pedro Sánchez, elogiando la salida del ministro de Transportes, para pedirle que se "aplique" la misma fórmula, instándole a dimitir. La formación ya advertía este martes de que la dimisión llegaba "tarde" y era "insuficiente".

El PP emitía un comunicado, poco después de la dimisión, para criticar que su salida esté vinculada a las encuestas que Moncloa habría estado realizando durante el fin de semana sobre intención de voto tras el accidente de Urda. "No ha dimitido él. Le ha dimitido Tezanos. No se va por las víctimas ni por dignidad, sino por las encuestas", aseguraban desde el partido de Feijóo.

"No va a colar", advertían, apuntando ya a Sánchez porque "el principal problema está en quien puso las infraestructuras en manos de Ábalos, primero, y de Puente después". El PP defiende que "ni la salida ahora de Puente ni la de Sánchez después del 29-N nos hará olvidar lo más importante, que es saber qué ha pasado y qué hay que hacer para recuperar la seguridad perdida en el transporte ferroviario".

La formación de Feijóo advierte de que "la crisis se cerrará cuando el Gobierno haya dado explicaciones suficientes, haya asumido responsabilidades completas y dé garantías de que no volverá". El propio líder del PP lleva tiempo defendiendo que el 29-N se decide "quién nombra al nuevo ministro de Transportes".

De momento, Sánchez debe buscar un sustituto para Puente, que lo será menos de un mes, hasta el próximo 29-N, cuando el Gobierno pasa a estar en funciones hasta la constitución de las Cortes y la nueva investidura. Del resultado surgido de las urnas dependerá quién será el nuevo presidente.