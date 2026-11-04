Feijóo promete aprobar dos PGE en 2027 tras una legislatura completa sin presentar cuentas públicas

El presidente del Partido Popular intenta mostrarse prudente ante el 29-N para "no vender la piel del oso antes de cazarlo", como él mismo ha admitido, pero ha desvelado que si gobierna afronta el reto de tener que aprobar dos Presupuestos Generales del Estado en apenas un año, el primero de la próxima legislatura.

El primero sería en la primavera de 2027, para tener cuentas públicas ya el próximo año. Su debate y aprobación se llevaría a cabo apenas un mes después de tomar posesión del cargo, tras llevar a cabo una auditoría, según han prometido tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal. A finales de año, según marca la Constitución, deberá elaborar los de 2028, según ha anunciado en Antena 3.

"Tras cuatro años sin que el Gobierno de Pedro Sánchez presente cuentas públicas, presentaré dos en un mismo año", ha dicho el líder del PP después de tres años sin Presupuestos, en la primera legislatura completa de la historia de España sin que se haya presentado siquiera un proyecto presupuestario, a pesar de que la propia Carta Magna exige llevarlos al Congreso en el último trimestre del año.

La falta de PGE se analiza ahora como una de las causas de la falta de mantenimiento de las infraestructuras, incluida la red ferroviaria, después de registrar dos accidentes en el trayecto Madrid-Sevilla, el de Adamuz y el de Urda. Es por ello que Feijóo ha puesto especial énfasis en esta cuestión, imprescindible para poder desarrollar su proyecto político.

Los presupuestos deberán realizarse sin la inyección de dinero europea, dado que los fondos Next Generation concluyen el próximo mes de diciembre. Feijóo ya ha transmitido a sus colegas europeos, incluida la presidenta de la CE, Úrsula von der Leyen, que no asumirá la herencia socialista de estos ocho años de derroche económico, fomentado por la mayor inyección de dinero de la UE, que además ha mirado para otro lado ante los constantes incumplimientos del Gobierno español.

En cuanto a la dimisión de Óscar Puente, Feijóo ha reiterado el mensaje lanzado a primera hora de este miércoles, y ha pedido a Pedro Sánchez que siga su mismo camino y dimita. El presidente ha anunciado este jueves que su sustituto será Carlos Cuerpo, que asumirá la cartera de Transportes, además de la vicepresidencia.

Sobre Ceuta, ha dicho que lo ocurrido con Marruecos "no puede volver a ocurrir". "Relación de buena vecindad, lealtad y firmeza, y la integridad territorial de España no la voy a negociar", ha advertido el líder del PP, recordando que, a diferencia de Sánchez, no tiene ataduras. "A mí no me han espiado el móvil", ha dicho, en referencia al espionaje de Pegasus.