Puente de plata

Que Rufián considere a Puente un gran ministro lo dice todo de los dos. Grandes egos para personajes tan dañinos como insignificantes. Óscar Puente ya era el niño del bautizo y el novio en la boda. Le faltaba ser el muerto en el entierro y lo consiguió.

Yo, mí, me, conmigo. "¿De cero a cien cuánto puede reconfortar a una persona que ha perdido a un padre, una madre o una pierna que yo dimita?", dijo. Nada, a una víctima de Puente no le reconforta nada que venga de Puente. Ni siquiera su dimisión. Sólo su nombre ya les incomodará de por vida.

El ministro influencer, el meministro sin alma que pasó "un calvario que no deseo a nadie" y que para sí quisieran multiplicado por mil cualquiera de las familias rotas en Adamuz o Urda, dimitió con truco final, con artificio, con lamentable protagonismo. Y tuvo tiempo para dedicatorias y agradecimientos como si le hubieran concedido El Vagón de Oro en un gran teatro.

Nada hacía prever el desenlace en su comparecencia: "Puedo entender que me lo pida Colau, lo que no puedo entender es que me lo pida Feijóo", al que luego se refirió como "ese individuo" y "ese sujeto". Con cara de oler a amoniaco quiso mantener el suspense hasta el último momento aunque ya había dejado claro que se iría si molestaba al partido tanto como a la humanidad.

Y el hombre bueno de La Moncloa se miró al espejo y, como cada noche, le preguntó por el más guapo: "¿De salud qué tal andas?", le contestó el reflejo, impertinente. Nubes negras se ciernen sobre las pizarras de Palacio… Puente debe escribir su último meme y desaparecer cuanto antes.

Resuelto y zanjado el asunto Urda —como la pandemia, el apagón, el volcán de La Palma, la dana de Valencia, Adamuz, Ceuta…— las muertes vuelven a ser estadísticas y el BESOE se vuelca de nuevo en el amor, el baile y la huelga o juerga general contra la oposición —Marisú pixi y dixit—.

Lo que nos espera es previsible: es la derecha la que mata permitiendo que compañías privadas operen sobre nuestras patrias traviesas. Franco lo hacía mejor cambiando el ancho de vía para que no nos invadieran por tren. La autarquía es lo que tienen en común las dictaduras. Con la Renfe estatal, que vuelva también la CTNE, o sea la Telefónica, la Iberia de Primo de Rivera y luego del INI o la Campsa que llevaba el Monopolio en su acrónimo. Y un Banco Único y un solo supermercado con precios fijos y cupones y el ansiado apagón privado de los medios de comunicación.

Nacionalizan todo menos la nación, discutida y discutible, que se la han privatizado con sucursales en Cataluña y el País Vasco.

Olvidados los muertos sin nombre, el problema de España es que venga la derecha. ¡Ya no está Puente, el Gobierno da ejemplo! Con eso y con lo que saquen de los escaparates rotos, el pillaje, las chabolas desmanteladas de Sol y la huelga de los sindicatos en paro nos llevan a las benditas elecciones.

Nos miran expectantes Delcy Rodríguez, Mohamed VI, Hamás, Lula y Xi Jinping, que votarían si pudieran con la Ley de Nietos o matando a sus hijos si fuera necesario. También contienen el aliento, y esos sí pueden votar, en las herriko tabernas, máximos valedores del sanchismo; en los cuarteles golpistas de Cataluña, en casa del joyero, en la del hermano, en la de la esposa, que es la misma que la del convocante; en las cloacas que contratan narcos y en todas las vetas venenosas que pudren los cimientos de nuestra democracia.

No se van a quedar quietos, pero no temamos, tampoco lo estaban. Sabemos quiénes son casi con nombres y apellidos.

El refrán sólo es cierto a veces. Ninguno de estos debería huir cómodamente sino pagar. Los puentes sólo deberían conducir a prisión.