El PSOE perderá porque la economía va bien

El PSOE no va a perder las elecciones porque el presidente del Gobierno resulte ser más malvado que sus antecesores, tampoco porque sus corruptos parezcan mucho más corruptos de lo habitual, ni porque a sus ministros de Transportes se les estrellen los trenes. El PSOE va a perder las elecciones porque la economía española va bien. Ocurre que lo que la tecnocracia entiende por una economía que funciona no coincide con lo que entiende la gente por vivir mejor, sino todo lo contrario. Así, el éxito económico de Pedro Sánchez ha consistido en embellecer las estadísticas empeorando las condiciones materiales de existencia de la población autóctona.

El secreto del milagro estadístico es sencillo. Han encontrado en la inmigración una fuente de brazos y piernas dispuestos a ocupar empleos que solo pueden existir a condición de estar mal pagados. De ahí que la afiliación a la Seguridad Social bata récords mientras los salarios reales permanecen estancados. Al tiempo, cuanto más aumentan el empleo y el PIB, peor funcionan unos servicios públicos ya colapsados a causa del crónico incremento exponencial de la demanda. Pero el objetivo de los ciudadanos españoles consiste en vivir mejor, no en que disminuya el desempleo en Rumanía o Ecuador gracias a que sus nacionales encuentran trabajo aquí. Los electores no votan pensando en que los extranjeros encuentren un empleo sirviendo consumiciones en bares, sino en lo que pueden comprar con sus salarios.

Pero el actual modelo productivo posee una virtud que explica su enorme atractivo tanto para el PSOE como para el PP y Vox: funciona solo. No exige grandes decisiones políticas ni excesivos esfuerzos intelectuales. Basta con dejar que entren más y más inmigrantes dispuestos a cobrar lo que sea por hacer lo que sea. Por eso, ni el PP ni Vox han presentado una alternativa a lo que hay. La definitiva mediocridad del modelo de país impulsado por Nadia Calviño y Carlos Cuerpo ha resultado contagiosa. Cambiar de Gobierno para conservar intacto ese modelo equivaldrá a sustituir a los administradores de un fracaso colectivo por otros, pero sin cambiar de fracaso colectivo.