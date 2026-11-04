El presidente del Gobierno ha comparecido en Moncloa sólo unas horas después de la dimisión de Óscar Puente para dar el nombre de su sustituto, que será Carlos Cuerpo "de forma transitoria".

Como ya hiciera en la noche del martes a través de de las redes sociales, Pedro Sánchez ha elogiado a Puente, del que ha dicho que ha dimitido por "empatía con las víctimas, dignidad y coherencia". También ha asegurado que "ha trabajo sin descanso" a lo largo de los años y que esta "semana lo ha vuelto a hacer" y ha dado explicaciones y soluciones.

"Con su renuncia Óscar ayuda a que España recupere la confianza no sólo en su sistema ferroviario sino también en la dignidad política", ha dicho.

El relevo en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se produce a sólo 24 días de las elecciones generales, como consecuencia de la catástrofe de Urda y en el peor momento posible para el Gobierno, que va a tener que replantear toda su campaña ya por tercera o cuarta ocasión.