Sánchez cubre de elogios a Puente tras su salida y promociona a Cuerpo con Transportes

Tras la dimisión de Óscar Puente y a menos de un mes de la cita electoral del 29N, Pedro Sánchez ha comparecido en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa para despedir políticamente a su ministro de Transportes. Lo ha hecho con una sucesión de elogios al ya exministro, al que ha atribuido una salida marcada por la "dignidad política", y con un relevo que convierte a Carlos Cuerpo en el hombre fuerte del Gobierno al frente de dos carteras y de la Vicepresidencia primera.

"Óscar Puente decidió renunciar a su cargo primero por empatía con las víctimas en segundo lugar por coherencia y finalmente por dignidad política", ha arrancado el presidente, que ha asegurado aceptar la decisión del ya exministro "con gratuitud y respeto". Sánchez, al igual que hizo ayer a través de las redes sociales, ha vuelto a agradecer y elogiar el trabajo de Puente al frente de Transportes, pese a que su salida llega después de dos graves accidentes ferroviarios y 116 víctimas mortales.

El presidente ha desplegado un auténtico alegato en defensa de su hasta ahora ministro, conocido tanto por su hiperactividad en las redes sociales como por su perfil político combativo. "Ha trabajado sin descasno para mejorar la vida de nuestro país y particularmente la movilidad de nuestros ciudadanos y ha tenido que enfrentarse a grandes desafíos que ha sabido abordar con dedicación, con transparencia y con integridad", ha defendido Sánchez.

Puente se marcha convertido en el cortafuegos político de Sánchez ante el desgaste provocado por los accidentes ferroviarios, a escasas semanas de las elecciones. El presidente ha querido presentar su salida como un gesto de responsabilidad y respeto a las víctimas, en un intento de trasladar la crisis del terreno de las responsabilidades políticas al de la ejemplaridad personal del ya exministro.

"El ministro Puente ha dado la cara, ha dado explicaciones, también ha aportado soluciones a una sociedad que las exigía y que también los merecía. Y después ha dado un paso a un lado. Lo ha hecho para demostrar en primer lugar a las víctimas, el enorme respeto que la sociedad y por supuesto su gobierno siente por ella. Y para demostrar que no todos los servidores públicos somos iguales", ha afirmado.

"Con su renuncia, Óscar ayuda a que España recupere la confianza, no solo en nuestro sistema ferroviario, sino también en la dignidad política", ha añadido el presidente. Una afirmación con la que Sánchez ha elevado la salida de Puente a la categoría de gesto ejemplar, mientras pasa página de la tragedia ferroviaria y vuelve a situar el foco en la confrontación con el Partido Popular. Una dimisión que no se contempló tras el accidente de Adamuz y que llega ahora, cuando el calendario electoral aprieta y el Gobierno necesita contener el desgaste.

Tras llenar de elogios al que llegó a sonar como posible sustituto al frente del PSOE, Sánchez ha anunciado quién asumirá las competencias de Transportes hasta la cita electoral. "Ahora, nuestro deber es honrar su gesto y seguir trabajando. Desde el gobierno vamos a continuar haciendo todo lo que esté en nuestras manos para asistir a las personas que se han visto golpeadas por este terrible accidente y para recuperar la normalidad en nuestra alta velocidad. Y con este objetivo y teniendo en cuenta que queda menos de un mes para las elecciones generales, he informado al jefe del Estado que he decidido que el vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo, asuma de forma transitoria la gestión del Ministerio de Transportes", ha anunciado.

De esta forma, Sánchez refuerza a su vicepresidente primero, que acumulará también las competencias de Transportes y se convierte en titular de un auténtico biministerio. Un movimiento con el que el presidente apuesta por un perfil más técnico y menos beligerante que el de Puente, sin carné socialista y alejado del ruido político que ha caracterizado al hasta ahora titular de Transportes.

"El vicepresidente Cuerpo ha demostrado en esta legislatura una enorme capacidad de gestión e integridad y un talante que nuestra política y nuestro país necesitan. Por eso estoy convencido de que hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente", ha señalado Sánchez, que ha aprovechado la comparecencia para escenificar su confianza en su nuevo hombre fuerte.

En el tramo final de su declaración institucional, de apenas tres minutos, el presidente ha vuelto a recurrir al discurso de la polarización para arremeter contra la oposición. Sánchez ha denunciado el "momento de polarización, de ruido y de extraordinaria deshumanización" que, a su juicio, atraviesa España, pese a llevar ocho años instalado en la Moncloa.

"Algunos les gustaría que todo se rompiera porque viven del enfrentamiento y del miedo, pero este gobierno, como este país, ha salido siempre más fuerte de cada crisis y esta vez lo vamos a volver a hacer, dando la cara y dando respuestas que defiendan los intereses de la mayoría social y sigan haciendo a España avanzar", ha concluido el presidente, en un mensaje dirigido a sus propias filas ante el horizonte electoral y las malas perspectivas que dibujan las encuestas.