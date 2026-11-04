¿Una dimisión meditada o una salida forzada? Las incógnitas tras la marcha de Puente

La dimisión del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, no ha estado exenta de contradicciones. Tras cuatro horas de comparecencia en la Diputación Permanente, el dirigente socialista aseguró que había tomado la decisión "los primeros minutos en los que se produjo la tragedia". Sin embargo, a su salida y en una conversación informal con los periodistas, afirmó que acababa de comunicarle su renuncia a Pedro Sánchez "hace unos minutos" y que el presidente todavía no le había respondido.

Una explicación difícil de encajar, aunque confirman fuentes cercanas al presidente, que lleva a preguntarse si Puente pretende hacer creer que ha trasladado al presidente una decisión de semejante calado prácticamente sobre la marcha y sin haberla abordado previamente con él. Cuesta conciliar ambas versiones porque o tenía decidida su salida desde los primeros minutos de la tragedia o acaba de comunicársela a Sánchez. Una contradicción que alimenta las dudas sobre cuándo y cómo se gestó realmente su dimisión.

Con esta salida, el PSOE intenta desactivar una crisis que amenazaba con lastrar su campaña electoral. La presencia de Puente en los mítines se había convertido en un problema para los socialistas, que difícilmente podían exhibir al ministro con dos graves accidentes ferroviarios y 116 víctimas mortales a sus espaldas. De hecho, las voces críticas dentro del propio partido comenzaron a reclamar su dimisión poco después de la tragedia, conscientes de que mantenerlo en primera línea podía convertirse en una carga. Una preocupación que se sumaba a las malas perspectivas que ya dibujaban las encuestas para los socialistas.

Los sondeos internos del PSOE advertían de que mantener a Puente en el Consejo de Ministros no hacía más que comprometer sus opciones de salvar los muebles en las urnas el próximo 29N. Sin embargo, desde el mismo día del accidente, tanto Moncloa como Pedro Sánchez cerraron filas en torno al ministro y rechazaron de forma tajante su dimisión, defendiendo que Puente no era responsable directo de la tragedia.

Ahora, tras anunciar su salida, fuentes gubernamentales presentan su marcha como un ejercicio de responsabilidad política "por partida doble". Según sostienen, "ha gestionado los momentos más difíciles de la emergencia, identificando las causas del accidente, explicándolas a la opinión pública, y poniendo en marcha las medidas necesarias para atajarlas y asistir a las víctimas". Desde el Ejecutivo insisten, además, en que se trata de una renuncia "por voluntad propia".