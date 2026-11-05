Por qué dimiten tan poco

Los socialistas presentan la dimisión de Óscar Puente como un acto de dignidad y sacrificio que eleva a su partido a una altura moral inigualada e inigualable. Dicen que en eso de asumir responsabilidades, la derecha no les llega a la altura del betún, que los del PSOE dimiten a la primera, mientras los otros, nunca. Y han traducido todo esto al lenguaje plano de la consigna para producir la banalidad: "no todos somos iguales". Es un gran festival del autobombo y el que asista, feliz y olvidadizo, pensará sin pensar mucho que el historial de dimisiones de ministros de Pedro Sánchez es de récord Guinness. Lo hará apoyado en el recuerdo borroso de que hubo muchas cuando empezó todo. Pero no hay que fiarse del recuerdo inducido. Con Sánchez, hasta Puente, sólo habían dimitido dos ministros, y cuando apenas habían agarrado la cartera. Uno, Máximo Huerta, a la semana de llegar y otra, Carmen Montón, a los tres meses. En 2018 aún sonaba la música de la "regeneración".

Este es el corto historial de asunción de responsabilidades y virtuosismos morales de los Gobiernos de Sánchez por el lado socialista. Por el de Podemos, hubo dos retiradas, pero hablamos del PSOE, qué remedio. Y Nadia Calviño, en fin, dejó el Gobierno para asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Con un pobrísimo currículo de dimisiones han montado una propaganda que ríete tú de los maestros tipo Münzenberg. Hasta hacen que parezca un tremendo sacrificio dimitir cuando quedan tres telediarios para unas elecciones que, muy probablemente, te van a sacar, sí o sí, del Gobierno. Ni siquiera se tiene en pie la superioridad respecto a Mazón, referente negativo de esta historia, porque el alicantino dimitió, aunque un año después, tras una catástrofe, y Puente lo ha hecho después de dos accidentes.

Tenemos a los socialistas presumiendo de que dimiten en un país donde es vox populi que no dimite nadie. Por eso alardean. Precisamente. Pero el tópico de que aquí no se dimite no es cierto. Mejor: no lo era. En los primeros Gobiernos de la democracia se dimitió. Incluso dimitió un presidente, Adolfo Suárez. Y hubo dimisiones por desacuerdos políticos, como la de Enrique Fuentes Quintana, ahora impensables. En la era de Felipe González dimitieron ocho ministros, aunque tenían que haber sido más. Con Aznar, cuatro. Y más o menos a partir de ahí, empieza a perderse la costumbre, a hacerse más rara. Con Sánchez, rarísima. Ni la mala gestión del Covid, ni los escándalos de corrupción, ni el apagón, ni los dos asaltos a Ceuta se han saldado con dimisiones ministeriales. Hubo aquellas dos dimisiones relámpago que le permitieron criar fama y después, nada.

La razón de que cada vez haya menos dimisiones en los Gobiernos no es la falta de una "cultura de la dimisión" ni la ausencia de "cultura política" en España. Lo demuestra el que hubiera más dimisiones en las primeras décadas de la democracia que ahora. El motivo hay que buscarlo en otra parte, como en los currículos profesionales de los políticos que llegan arriba. Cuanto más dependen de la política para ganarse la vida, menos dispuestos a la dimisión. Imagínese. Como cuando el hoy presidente anunció abatido que tenía que apuntarse al paro semanas después de que le echaran de la secretaría general.