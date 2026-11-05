Cuesta sobre el registro de ADIF: "El dinero que va para la corrupción no va para las vías"

Carlos Cuesta ha cargado con dureza contra la gestión del Ejecutivo y el Ministerio de Transportes tras los últimos registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Adif Alta Velocidad. Con un tono frontal y crítico, el periodista vinculó los escándalos de corrupción, las fiestas con prostitutas y el desvío de fondos públicos con la falta de inversión en infraestructuras y el mantenimiento ferroviario en España.

La UCO y la a sombra del mantenimiento ferroviario

Cuesta centró gran parte de su intervención en los problemas de seguridad en la red ferroviaria y en los trágicos accidentes recientes, de Adamuz y de Urda, señalando directamente a los anteriores y actuales responsables ministeriales: "La UCO se ha tenido que presentar en Adif Alta Velocidad. ¿Y qué es Adif Alta Velocidad? Era el responsable de cuidar las vías y era responsabilidad y competencia directa de Óscar Puente, y previamente de Raquel Sánchez, y previamente de José Luis Ábalos".

Según el periodista, el trasvase de recursos hacia tramas de corrupción impidió acometer las mejoras necesarias en las vías: "El dinero que va para la corrupción no va para las vías. Y el dinero que va para las prostitutas no va para las vías. Y el dinero que va para las juergas no va para las vías".

El editorial denunció que, a pesar de existir partidas presupuestarias millonarias destinadas a inversiones reales en transportes, los fondos no se tradujeron en la modernización de los sistemas de seguridad como el LZB, ni en la prevención de siniestros, llegando a calificar la situación de negligencia extrema: "Estamos hablando de que, por no hacer lo que tenían que hacer, ha muerto gente".

Cuesta criticó con ironía la reciente dimisión de Óscar Puente y el modo en que se produjo, señalando que su salida de la cartera ministerial coincidió con su permanencia en las listas electorales y un intento de blanquear su responsabilidad política: ¿En serio Óscar Puente estaba dimitiendo? [...] ¿Y qué nos tenemos que fiar? Si sale elegido, ¿nos tenemos que fiar de que Óscar Puente, ese ser bondadoso de 116 víctimas mortales, va a decidir que no, que renuncia al cargo?

La UCO detiene a Andrea de la Torre en la vivienda de Ábalos

El programa también puso el foco en las nuevas detenciones practicadas por la UCO, este jueves a Andrea de la Torre, actual pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, durante el registro del domicilio del político en Valencia. La intervención se enmarca en una nueva pieza separada que investiga presuntos delitos de blanqueo de capitales y el amaño de contratos públicos en la red de infraestructuras.

La investigación indaga la compra de inmuebles y el posible desvío de capitales vinculados a la trama corrupta de obras públicas. Andrea de la Torre, que con anterioridad figuró en las pesquisas por su relación con colocaciones en filiales estatales como Logirail, ha sido conducida por la Guardia Civil para tomarle declaración. El operativo se ha saldado con al menos seis detenciones en distintas partes del territorio nacional, evidenciando la ramificación del caso hacia la gestión y licitaciones del Ministerio de Transportes.

Sánchez, responsable del PSOE

Hacia el final de su editorial, Cuesta amplió el foco de la crítica hacia la cúpula del Ejecutivo, responsabilizando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aglutinar el control de las estructuras de poder mientras se sucedían los escándalos en distintos frentes (sanitarios, de obra pública y de financiación).

El periodista concluyó su intervención interpelando directamente a los espectadores sobre la degradación institucional y el desgaste de los servicios públicos frente a lo que califica de desvío sistemático de fondos: "¿Pero alguien ve una gota de ideología en lo que estamos contando? Se llama dignidad de la real, no de la del Partido Socialista".