Daniel Portero acusa al Gobierno de dar "la orden del borrado de pruebas" en los accidentes de tren

El ingeniero de caminos Daniel Portero ha lanzado duras acusaciones en La Noche de Cuesta contra la gestión del Ejecutivo y el Ministerio de Transportes tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.

Durante su análisis técnico y judicial, Portero aseguró que la actuación del Gobierno frente a los siniestros y los fallos de seguridad apunta a responsabilidades penales de primer orden: "Estamos hablando de dos escenarios: uno, una filtración, que es un tema muy grave (...) y otro, un homicidio por imprudencia grave en comisión por omisión".

Ruptura de la cadena de custodia y manipulación de pruebas

El ingeniero denunció que en el caso de Adamuz se produjeron graves irregularidades en la gestión posterior al siniestro. Asimismo, Carlos señaló directamente la desaparición de registros automatizados fundamentales para esclarecer las causas de la tragedia: "Cuando se ha visto el hueco donde estaban las cajas negras, las cajas negras estaban, pero unos registros automatizados que tienen que dejar constancia de la velocidad del tren, que tienen que dejar constancia de si ha funcionado el frenado o no ha funcionado, eso había desaparecido (…) O tienen piernas las cajas o alguien es capaz de meterse por debajo de toneladas y toneladas de material o se ha dado la orden de que eso se pierda".

"Como se dio también la orden del borrado de pruebas esa misma noche y eso no puedo hablar porque por suerte o por desgracia he participado en algo relacionado con eso", añadía Portero.

Portero enfatizó que estas prácticas de alteración y borrado de pruebas reflejan una dinámica institucional sistémica, comparando las filtraciones de material reservado con casos previos y sugiriendo que la falta de mantenimiento y desatención de los avisos técnicos (como los fallos recurrentes en el sistema LZB) evidencian una negligencia deliberada.

Abordando el impacto de los siniestros y la pasividad de los gestores públicos, Portero puso el foco en la falta de cualificación y en la presunta asunción de impunidad por parte de los responsables ministeriales ante las reiteradas señales de alarma que ignoraron durante meses. En este sentido, el ingeniero enfatizó: "La ineptitud académica o de formación hace que uno haga cosas pensando que es impune. Y evidentemente lo que hizo el ministro, consintiendo, es decir, una comisión por omisión, le puede llevar a un delito penal del 417 del Código Penal".

El experto argumentó que las incidencias técnicas y las advertencias sobre el estado de la red no eran un secreto para el ministerio, señalando que la falta de actuación preventiva ante anomalías constatadas constituye un grave quebranto legal: "¿Por qué no lo hiciste antes? Si tuviste 170 avisos de los fallos del LZB en 2026. ¿Es que no has tenido avisos técnicos sobre esas anomalías? ¿Es que no había informes que advertían de esos riesgos de circulación? Sí, que existían, claro que había".

Responsabilidades políticas y de la cadena de mando

El experto en infraestructuras también apuntó a las decisiones tomadas durante las etapas anteriores bajo la batuta de José Luis Ábalos, señalando que prioridades comerciales e internacionales primaron sobre la seguridad de los pasajeros: "Ábalos tuvo en su mano poder modificar el sistema de seguridad. Lo que no le interesaba es que se condenara, digamos, al sistema, a la propia ADIF, sino que se condenara al maquinista".

El coloquio concluyó con una severa crítica a la falta de asunción de responsabilidades reales por parte de los cargos públicos, contrastando los discursos institucionales sobre empatía hacia las víctimas con la desatención material y la opacidad en la gestión de la red ferroviaria española.