El Gobierno reniega de Corvillo: "Nunca ha sido chófer" de Sánchez

La UCO ha lanzado este jueves una nueva operación en el marco de la investigación sobre los amaños de contratos de obra pública vinculados a la trama Koldo. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abrió el pasado martes una nueva pieza secreta después de recibir un informe de la Guardia Civil que ha desencadenado los registros y las nuevas detenciones de este jueves mientras Pedro Sánchez se refugia en la Cumbre Iberoamericana.

Los agentes han registrado las instalaciones de Adif Alta Velocidad en busca de contratos bajo sospecha y la sede de la constructora Azvi, en Sevilla. La operación se ha saldado con la detención en Córdoba de Cristian Corvillo, señalado por los investigadores como chófer de Pedro Sánchez, y de Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Sin embargo, el Gobierno se ha apresurado a desmarcarse de Corvillo. Fuentes gubernamentales consultadas por Libertad Digital niegan tajantemente que haya trabajado como conductor del presidente. "Nunca lo ha sido", sostienen. Estas mismas fuentes aseguran conocer "con cara, nombre y apellido" a todos y cada uno de los chóferes de Sánchez desde que asumió la Secretaría General del PSOE, tanto los conductores del partido como los agentes de Policía que desempeñan actualmente esa función. Insisten, además, en que Corvillo nunca ha formado parte de ese equipo ni ha ejercido como conductor del presidente.

El nombre de Cristian Corvillo, no obstante, ya aparecía en el sumario del caso Koldo. Según la investigación, habría actuado como intermediario para conseguir el chalet de la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz, del que habría disfrutado José Luis Ábalos. En esta operación habría actuado siguiendo las indicaciones de Víctor de Aldama.

Siempre me decían que no er el momento . Pues se equivocaban si lo es y lo voy a aprovechar . Por mi y por vosotros vota pedro Sánchez pic.twitter.com/AnXy9BBJQ9 — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) April 16, 2017

Foto de Sánchez publicada en 2017 por Cristian Corvillo en sus redes sociales

Corvillo también compareció el pasado 3 de septiembre ante la Audiencia Nacional como testigo en el caso hidrocarburos. Durante su declaración reconoció haber mantenido varias reuniones con José Luis Ábalos, aunque precisó que no lo hizo en su condición de ministro, sino como secretario de Organización del PSOE, para abordar cuestiones relacionadas con el partido. En esos encuentros también estuvo presente Koldo García y, según su testimonio, no participó nadie más.