El Gobierno se ve en las "antípodas del fascismo" y dice a Milei que "no se da por aludido"

Pedro Sánchez busca refugio político en la Cumbre Iberoamericana, una de sus últimas grandes citas internacionales antes del 29-N. Moncloa pretende aprovechar este escaparate diplomático para sacar la crisis ferroviaria y los nuevos detenidos por la trama Koldo. Para ello, Sánchez se ha arropado en sus aliados exteriores, entre ellos el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Pero lo que más buscaba el Gobierno es el choque con el presidente argentino quien tras saludar cordialmente al Rey, con quien incluso ha intercambiado algunas palabras, ha tenido un saludo gélido con Sánchez. Durante la sesion plenaria el presidente argentino ha omitido cualquier referencia a Sánchez y ha cargado duramente contra el socialismo y la agenda progresista. Milei ha establecido una equiparación entre socialismo y fascismo, lanzando un ataque ideológico directo contra el Gobierno.

Milei, en su discurso, ha afirmado que "siglos después la defensa de la persona volvió a oírse en la voz de Salvador de Madariaga en versión adaptada a los tiempos de hoy diciendo que la libertad es el plan del espíritu". "También advirtió que el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía", que ha proseguido diciendo que "ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política".

Moncloa asegura que no se da por aludida y sitúa al socialismo español en las "antípodas del fascismo". Además, acusa al dirigente argentino de "tergiversar" una cita de "un pensador tan ilustre dicen, como Salvador de Madariaga".

Fuentes gubernamentales insisten en que socialismo y fascismo no tienen nada que ver y rematan su respuesta con un dardo directo al presidente argentino: "Solo hay que comparar a Sánchez con Milei para comprobarlo".