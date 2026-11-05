Tellado: "Solo queda él"

El PP ha reaccionado a la operación que la UCO lleva a cabo este jueves en varios lugares de España por los contratos en ADIF durante la pandemia. Después de que haya sido detenido el exchófer de Pedro Sánchez, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha dicho que ya sólo queda El Uno de la trama, en la misma línea que el secretario general, Miguel Tellado, para quién "ya solo queda él", en referencia al presidente.

Según el secretario general del PP, en la España de Sánchez no hay un solo día sin sobresaltos. "En el mejor de los casos hay redadas o dimisiones. Y en el peor, accidentes ferroviarios como el sucedido en Toledo, el pasado miércoles", ha subrayado, tras los accidentes de tren en Adamuz y Urda.

A su entender, los españoles no merecen vivir así pero tienen que "tener la certeza de que esto se va a acabar". "El 29 de noviembre la democracia echará a toda esta mafia. La decencia se impondrá a la delincuencia y la gestión a la corrupción", ha concluido en un vídeo publicado en redes sociales para hablar de la operación de la UCO.

Muñoz ha dicho, en declaraciones a los medios desde Alicante, que "es un deber moral sacar a Pedro Sánchez de las instituciones" y ha defendido el proyecto del líder nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, para "volver a levantar" España, "volver a poner en marcha" servicios públicos y "reconstruir" infraestructuras, incluidas las ferroviarias.

"Es posible tener un proyecto de esperanza, pero, además, hay que tener en cuenta una obligación moral el próximo 29 de noviembre. El próximo 29 de noviembre hay que acabar con ese muro que poco a poco se le va cayendo a Pedro Sánchez", ha señalado Muñoz. "Defender lo público no es colocar a asesores como Koldo, ni a sobrinas, ni amigos, ni enchufados", ha añadido.