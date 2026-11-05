El problema no es sólo Puente: Sánchez dispara el gasto de su Gobierno mientras impone a Transportes un recorte del 9,5%

No se trata sólo de una pésima gestión del Ministerio por parte de Óscar Puente. Ni sólo de que haya dejado sin aplicar 2.917,4 millones en inversiones en tren, carreteras y otras infraestructuras. "En términos reales, con el deflactor del PIB aplicado por igual a ambas series, el gasto del Ministerio cae un 9,5 % y el del Estado crece un 7,7 %.

Las inversiones reales pasan de un aumento nominal del 0,1 % a una caída real del 5,5 %, frente a un aumento real del 17,7 % en el conjunto del Estado", destaca un informe del IPEF. Traducido: no sólo Puente ha pasado del Ministerio. Es que, además, Sánchez ha pasado de ese Ministerio pese a recibir la mayor inyección recaudatoria de fondos públicos de toda la historia tras haber aplicado 141 subidas de impuestos.

Los datos son oficiales. Y han sido extractados en un informe del IPEF (Instituto para la Economía Eficiente) del economista José Ramón Riera. Y las conclusiones son demoledoras sobre el grado de pasotismo oficial con respecto al Ministerio de Transportes y en medio de una auténtica lluvia de dinero por la vía de la recaudación de impuestos: desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, el pago de impuestos y cotizaciones ha crecido en 213.000 millones de euros.

En primer lugar, "entre 2023 y 2025 el conjunto del Estado aumentó sus obligaciones reconocidas netas un 14,0 % y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible las redujo un 4,2 %. Su peso en el gasto del Estado cayó del 3,23 % al 2,72 %", destaca el informe.

Dos, "el Ministerio crece menos que el Estado en todos los capítulos económicos. La brecha es de 43,7 puntos en transferencias de capital, 24,6 en inversiones reales, 18,5 en bienes y servicios y 3,3 en personal. Sólo las transferencias corrientes se mantienen en línea, con medio punto de diferencia".

Tres, "las transferencias de capital —del Ministerio de Puente— caen un 69,1 % en dos ejercicios, de 2.306,3 a 713,2 millones de euros, frente a una caída del 25,4 % en el conjunto del Estado".

Cuatro, el "recorte no procede del Presupuesto aprobado por las Cortes, sino de modificaciones de crédito practicadas por el propio Ministerio durante el ejercicio: 1.331,6 millones detraídos en 2024 y 2.349,8 millones en 2025".

Cinco, la "contrapartida de esas minoraciones fue el refuerzo del capítulo de transferencias corrientes, con 1.930,3 millones en 2024 y 2.720,8 millones en 2025. El saldo es un desplazamiento de crédito desde la inversión hacia el gasto ordinario decidido en la gestión". Dicho de otra manera, salió dinero de las partidas de inversiones para dedicarse al gasto habitual del Ministerio que no redunda en un mejor tren, carreteras, etc.

Seis, "el crédito inicial del Ministerio ha sido idéntico en 2024, 2025 y 2026, 11.450,6 millones de euros, por efecto de la prórroga presupuestaria. Con el presupuesto congelado, las modificaciones han sido el único margen de decisión, y se han empleado sistemáticamente en la misma dirección". Es más, "al recorte se suma la falta de ejecución del crédito conservado. El grado de ejecución del capítulo de transferencias de capital cae del 76,4 % al 46,3 % y al 48,3 %. En 2025 el Ministerio dejó sin ejecutar 764,3 millones, el 51,7 % del crédito de ese capítulo, mientras ejecutaba por encima del 86 % en todos los demás".

Por si fuera poco, "de los nueve programas finalistas del Ministerio, ocho pagan entre el 82,6 % y el 100 % de lo que reconocen. El de infraestructura del transporte ferroviario paga el 44,3 %, y deja 895,9 millones de euros reconocidos y no desembolsados en un solo ejercicio", apunta el estudio del IPEF.

Fruto de todo ello, "la creación de infraestructura de carreteras pierde el 35,2 % de su volumen entre 2023 y 2025, de 2.119,9 a 1.373,9 millones de euros". Y "en términos reales, con el deflactor del PIB aplicado por igual a ambas series, el gasto del Ministerio cae un 9,5 % y el del Estado crece un 7,7 %. Las inversiones reales pasan de un aumento nominal del 0,1 % a una caída real del 5,5 %, frente a un aumento real del 17,7 % en el conjunto del Estado".

Más datos, "a 31 de agosto de 2026, el Ministerio ha reconocido 4.938,1 millones, un 9,2 % más que en la misma fecha de 2025, y el capítulo de transferencias de capital se multiplica por más de tres. En términos agregados, el ejercicio en curso no es peor que el anterior". Pero "ese avance procede en su integridad de los programas financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que pasan de 384,4 a 1.302,4 millones, mientras los programas ordinarios del departamento retroceden: el ferroviario un 51,8 %, las subvenciones al transporte terrestre un 23,2 % y la creación de infraestructura de carreteras un 20,7 %".

Para colmo, "el programa de infraestructura del transporte ferroviario dispone de 1.801,6 millones de euros de crédito definitivo y había reconocido 130,6 a 31 de agosto de 2026, un 7,2 %. Es el grado de ejecución más bajo de la sección, con dos tercios del ejercicio transcurridos".