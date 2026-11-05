Feijóo se reunirá con Zelenski y Kast tras despachar por videoconferencia con María Corina Machado

Alberto Núñez Feijóo refuerza su propio perfil presidenciable manteniendo este jueves varios contactos internacionales en plena precampaña del 29-N. El presidente del Partido Popular ha mostrado su apoyo a los opositores venezolanos despachando por videoconferencia con María Corina Machado, a la que ha expresado su deseo de que haya elecciones democráticas en el país en 2027.

Además, según informa el partido, despachará en las próximas horas con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de visita en Madrid aprovechando la Cumbre Iberoamericana; y también con el presidente de Chile, José Antonio Kast, que se encuentra en la capital española por el mismo motivo y también tiene previsto reunirse con Santiago Abascal.

Feijóo ha trasladado a Corina Machado su deseo de poder acudir juntos a la próxima Cumbre Iberoamericana, en este contexto en el que tanto Pedro Sánchez como Delcy Rodríguez están de salida, según explica el PP. Durante la conversación, el presidente del PP ha mostrado su satisfacción por el regreso de la Premio Nobel de la Paz a Venezuela para liderar el cambio y la reconstrucción del país.

Ambos han hablado de los pasos necesarios para avanzar hacia la transición democrática: la liberación de todos los presos políticos, los cambios institucionales en el Tribunal Supremo y en el Consejo Nacional Electoral para celebrar unas elecciones libres y justas que pongan fin a la larga dictadura chavista de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y que perpetúa Delcy Rodríguez.

Feijóo ha incidido en la necesidad de fijar cuanto antes una fecha electoral. Por un lado, para dar esperanza a los venezolanos después de tantos años de sufrimiento y, por otro, para acelerar las reformas necesarias para la celebración de unas elecciones con garantías. El líder del PP le ha dicho que, si los españoles le otorgan su confianza para presidir el Gobierno de España, activará a la Unión Europea para que apoye el proceso de democratización y de reconstrucción de Venezuela.

Machado ha agradecido el respaldo político que ha recibido del PP y del PPE en su lucha por la libertad, así como la acogida que España ha ofrecido a los cientos de miles de venezolanos obligados a abandonar su país. Feijóo ha prometido que España volverá a tratar a Venezuela con decencia, frente a "la complicidad que han demostrado Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero con la dictadura".