La Séptima, al rescate de Pedro Sánchez con su primera encuesta: "Hay partido, el PSOE sería la fuerza más votada"

En un escenario demoscópico marcado por la persistente ventaja de la alternativa liberal-conservadora frente al sanchismo, el canal televisivo La Séptima —bautizado ya popularmente como Telepedro por su manifiesta sintonía con Moncloa— ha irrumpido con un sondeo a su medida. De acuerdo con la encuesta elaborada por SW Demoscopia, los socialistas liderarían el voto, una proyección que choca de lleno con la práctica totalidad de los estudios del panorama demoscópico nacional, salvo el CIS, que también controla el Ejecutivo socialista.

Revolucionamos la campaña electoral: desde hoy, ofrecemos un tracking diario de intención de voto. #LaSéptima pic.twitter.com/J5mcI232zA — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 5, 2026

La publicación ha tardado apenas unos minutos en convertirse en el principal recurso propagandístico del aparato de Ferraz. De hecho, el propio PSOE se apresuró a difundir y tuitear los datos del sondeo en sus perfiles oficiales para alimentar un supuesto cambio de ciclo frente al continuo desgaste provocado por sus escándalos judiciales y sus cesiones ante el separatismo. Sin embargo, esta maniobra comunicativa contrasta con los estudios publicados por el resto de medios de comunicación, que consolidan desde hace meses una notable distancia en favor de los populares.

La muestra concede la victoria al Ejecutivo y pronostica una sensible caída parlamentaria de los de Santiago Abascal. Con todo, ni siquiera el evidente sesgo favorable al Gobierno consigue desbaratar la correlación de fuerzas básica en el Congreso de los Diputados, dado que la suma de los escaños del centroderecha conservaría con soltura la mayoría absoluta de la Cámara con 179 escaños, "no en los 200 o 220 de mayoría fantástica que algunas encuestas han dibujado", como ha dicho el director del nuevo programa La Última Hora, el vocero Javier Ruiz.

A pesar del interés de las plataformas mediáticas gubernamentales por vender una remontada inverosímil, la realidad que reflejan las demás empresas demoscópicas confirma que el bloque liberal-conservador mantiene firme su ventaja electoral, dejando sin sustento la euforia prefabricada en los laboratorios de opinión pública de la izquierda.