La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha vuelto a exhibir el tono arrogante habitual del separatismo al dirigirse a la diputada del Partido Popular por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo. A través de la red social X, la dirigente secesionista ha advertido a la formación de Alberto Núñez Feijóo de que mantendrá la imposición de los sistemas de traducción en el hemiciclo si el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a necesitar los siete votos de su partido para sostener la legislatura.

La reacción de Nogueras se produjo después de que Álvarez de Toledo calificase los auriculares de traducción simultánea de "símbolo de separación entre españoles" y garantizase que su eliminación inmediata sería la primera medida que adoptaría el PP si contara con la capacidad de decidirlo en la Cámara Baja. La número dos del PP por Madrid censuró el uso artificial de traductores e intermediarios técnicos en una asamblea donde todos los representantes públicos comparten y comprenden una lengua común: el español.

Doncs si torna a dependre de nosaltres, menjaràs "pinganillo" 4 anys més. https://t.co/aM8EVnM5Dn — Miriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) November 5, 2026

Frente a esta postura de sentido común y defensa de la igualdad ante la ley, Nogueras recurrió al desprecio para reivindicar el peaje impuesto al Ejecutivo socialista: "Pues si vuelve a depender de nosotros, comerás 'pinganillo' 4 años más", espetó en su mensaje. Las palabras de la dirigente neoconvergente constatan una vez más cómo los privilegios concedidos por los socialistas al separatismo catalán han transformado el debate parlamentario en un escenario de confrontación identitaria y despilfarro de fondos públicos.

El empleo de las lenguas cooficiales en la sede de la soberanía nacional fue una de las cesiones que Francina Armengol pactó de urgencia con las fuerzas separatistas para asegurarse la presidencia de la Mesa del Congreso tras los comicios generales. Desde su implantación, la medida ha supuesto un notable gasto presupuestario en traductores, técnicos y dispositivos, diseñado no para resolver una barrera de comunicación real, sino para alimentar las exigencias simbólicas y políticas de los socios del sanchismo.