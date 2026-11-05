¿Quién es Andrea de la Torre? La pareja de José Luis Ábalos detenida por la UCO en el 'caso Koldo'

El nombre de Andrea de la Torre Maeso ha saltado a la primera línea de la actualidad judicial tras ser detenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante el registro del domicilio del exministro José Luis Ábalos en Valencia. La intervención, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dentro de una nueva pieza secreta sobre los amaños en obra pública de la trama Koldo, pone el foco sobre la figura de la pareja del antiguo dirigente socialista.

Quién es y cuál es su trayectoria

Nacida en Fuengirola (Málaga) en 1998, Andrea de la Torre tiene 28 años y es 38 años más joven que el exministro de Transportes. Su perfil laboral y personal ha quedado estrechamente ligado a la trayectoria de Ábalos en los últimos años.

Comenzaron su noviazgo en el año 2020, cuando Ábalos ocupaba la cartera de Transportes y la Secretaría de Organización del PSOE. Durante ese tiempo, la relación se mantuvo discreta y fuera del foco mediático, hasta que la ruptura, las investigaciones judiciales y sus posteriores intervenciones la convirtieron en un personaje de máxima relevancia pública. Tras la breve ruptura en 2025, la pareja retomó su relación.

La joven trabajó entre junio de 2022 y agosto de 2024 en Logirail (filial de Renfe), desempeñando tareas de control de asistencia y organización de formación del personal, tareas que requieren capacidad de gestión y coordinación.

En diversas entrevistas, Andrea ha enfatizado su independencia económica y autonomía personal, subrayando que su vida no depende de terceros y que mantiene sus propios proyectos.

Tras la condena del exministro, De la Torre intervino en varios espacios de televisión para defender su inocencia, manifestando que estaba "en shock", que la condena de 24 años era "demasiado" y asegurando que "no le iba a soltar". También señaló públicamente a dirigentes políticos sobre la gestión interna del caso y directamente a Pedro Sánchez como la primera persona que informó a Ábalos de la investigación a Koldo y relató supuestos intentos de Santos Cerdán de comprar silencio.

Asimismo, durante el ingreso en prisión del exministro, acudió a visitarle a Soto del Real para entregarle pertenencias personales, manteniéndose en ese momento al margen de hacer declaraciones a los medios allí congregados.

Por qué la investiga la Guardia Civil: blanqueo de capitales

Según fuentes jurídicas, la detención de Andrea de la Torre se produce por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales, al investigarse si la organización criminal le habría adquirido un inmueble. En el operativo, también ha sido arrestado el exchófer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en Córdoba, Cristian Corvillo. Además, se está registrando Adif Alta Velocidad.