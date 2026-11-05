Sánchez, al chófer detenido: "Gracias por tu trabajo silencioso"

Natural de Peñarroya-Pueblo Nuevo, Córdoba, Cristian Corvillo se afilió al PSOE en el año 2002. Tuvo sus primeros coqueteos con la política porque entabló muy buena amistad con la alcaldesa, también socialista, de su localidad natal. Corvillo montó una empresa local para prestar servicios de dependencia y, fruto de su buena relación con la primera edil, consiguió que el Ayuntamiento le adjudicara la ayuda a domicilio. Más tarde, la alcaldesa acabaría siendo condenada por fraude en la gestión de subvenciones europeas.

El PSOE de Córdoba emplazó a Luisa Ruiz abandonar el partido. Ella se resistió y eligió como su sucesor a Cristian, que entonces era el vicesecretario general del PSOE de Peñarroya. Corvillo se vio con posibilidades de ser el alcalde de su pueblo y se puso manos a la obra. Consiguió proclamarse candidato. El problema fue que la dirección provincial de su partido tenía otros planes.

Fuentes del PSOE de Córdoba denunciaron por aquel entonces que el candidato "organizó una asamblea local fuera del calendario y a espaldas de la provincial y llevó a votación nombrarlo secretario general y candidato". La dirección socialista de Córdoba se opuso porque ya tenía elegido a otro joven de Peñarroya que había sido designado delegado provincial de la Junta de Andalucía.

Defenestrado, la ejecutiva local dimitió en bloque y la ex alcaldesa decidió fundar un partido y presentarse por él a las elecciones de 2015. A Cristian se le abrió un expediente de expulsión del PSOE. Expediente que, al llegar Sánchez a la secretaría general, quedó guardado en un cajón de Ferraz y que la dirección federal nunca tramitó.

Dos años después de aquel terremoto local que le provocó la apertura de un procedimiento de expulsión de su partido, Corvillo reapareció públicamente en las redes sociales:

Siempre me decían que no er el momento . Pues se equivocaban si lo es y lo voy a aprovechar . Por mi y por vosotros vota pedro Sánchez pic.twitter.com/AnXy9BBJQ9 — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) April 16, 2017

Este tuit lleno de errores y faltas de ortografía lo escribió Cristian Corvillo en X el 16 de abril de 2017. El texto iba acompañado de una fotografía de Pedro Sánchez con gafas de sol y pantalones vaqueros. Una foto en la que el entonces candidato a recuperar el liderazgo del PSOE aparece sentado en un banco de piedra, con la boca llena, un plato de paella en una mano y un tenedor en la otra.

Ese tuit, cargado de intención, le valió a Cristian el apodo del "chófer de Sánchez".

Sólo nueve días más tarde de ese tuit, el 25 de abril de 2017, Pedro Sánchez, le agradeció sus servicios en un mitin que celebró en Córdoba. Lo hizo nada más subirse al escenario: "Quería también agradecer a otros muchos que que no habéis tenido la oportunidad de poder subir aquí a la atril, pero que gracias a vosotros, a vuestro trabajo silencioso, no conocido, este acto ha sido posible. Gracias a Teba, a Cristian, Alfonso... Gracias y gracias, gracias porque hoy, hoy estamos aquí en disposición de volver a recuperar al Partido Socialista el próximo 21 de mayo, que es lo que vamos a hacer con el voto de todos los militantes"

Al día siguiente, Cristian le devolvió el elogio publicando una foto en la que aparecen ambos subidos al escenario.

Esto si es 100x100 socialismo . Gran candidato , mejor persona y mi secretario general . Aquí no sobra nadie , hacen falta los que se fueron pic.twitter.com/IZ0wZkMk2N — Cristian Corvillo (@CristianCorvil1) April 26, 2017

El 19 de marzo de 2025, Cristian Corvillo compareció en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. Se acogió a su derecho a no declarar. Su nombre aparecía en varios informes y noticias sobre la corrupción socialista. Durante mucho tiempo, a los investigadores les resultaba llamativo que alguien con tanta implicación en este caso no hubiera sido ni arrestado ni imputado. Ese hecho ha cambiado este jueves.

El operativo desarrollado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra una de las tramas derivadas del llamado caso Koldo se ha saldado con media docena de detenciones y varios registros en Madrid, Valencia, Sevilla y Córdoba. Uno de esos arrestos es el de Cristian Corvillo, personaje cordobés sin el que es imposible explicar muchas de las noticias surgidas dentro del entramado de corruptelas que asola ahora mismo al Partido Socialista. Estos son algunos de los episodios en los que Corvillo ha sido protagonista:

El chalet en Cádiz de Ábalos

El Español tuvo acceso a una conversación entre Víctor de Aldama y Cristian Corvillo, fechada a finales de enero de 2021, en la que el chófer de Sánchez le dice al comisionista: "Me han pasado la información para ver si me interesaba y empezar a pedir todo lo que necesitemos". "Lo de la villa se puede ver en función del comprador, garantías, etc.".

Al final, Aldama no usó la vía Corbillo para comprar el chalet y lo hizo a través de Claudio Rivas, conocido también en los medios por ser socio de Aldama y dueño de Villafuel, la famosa empresa epicentro de la trama de hidrocaburos.

La trama Hidrocarburos

Cristian y su hermano Rubén aparecen en los papeles de la UCO sobre la trama del fraude millonario con el IVA de los hidrocarburos. ¿Cómo aparecen? Lo publicó Carlos Cuesta en Libertad Digital.

Según consta en los documentos de la Agencia Tributaria entregados a la Justicia, una empresa llamada Salamanca Fuel habría pagado 175.450 euros a Corvillo Energy, de los hermanos Corvillo. El informe de la UCO señala que Villafuel "dispuso de, hasta el momento 7 suministradoras o 'subcuentas' identificadas, que se han ido sucediendo a lo largo del periodo investigado, pudiendo continuar, en la actualidad, la actividad presuntamente delictiva a través de otras nuevas". Y entre esas siete está Salamanca Fuel.

La AEAT señala que "Salamanca Fuel Center S.L. no ha presentado el modelo 347 de la Declaración de Operaciones con Terceras Personas; sin reconocer por tanto los correspondientes ingresos y pagos". Pero que, "a fecha 14/04/2024 constan ingresos imputados por valor de 163.164. 082,89 euros y pagos imputados por valor de 165.592. 859,80 euros". Y en el desglose figura el pago imputado a Corvillo Energy de 175.450,00 euros, como aparecía en la documentación que publicó Libertad Digital.

El Gobierno reniega de Corvillo

Fuentes gubernamentales consultadas por laSexta dicen ahora que Corvillo nunca ha sido chófer de Pedro Sánchez, ni del partido ni, por supuesto, del Gobierno. Según las mismas fuentes, ni uno de los colaboradores que viaja todos los días con el presidente en los últimos diez años admite conocer a Corvillo y añaden que no tienen constancia de que Sánchez haya hecho ningún viaje con él en coche. Eso sí, el informador anónimo citada por La Sexta admite que no pueden descartar que Corvillo sí llevara en su coche a Sánchez a la salida de algún mitin en época de las primarias socialistas de 2017.