Óscar, Óscar, Óscar o cómo se pierden unas elecciones

El mismo día que se ha confirmado que no estará en el funeral por las víctimas de la tragedia de Urda que se va a celebrar en Toledo, a menos de una hora en coche de Moncloa, Pedro Sánchez se ha ido a Valencia a dar un mitin en el que ha venido a decir que el choque de dos trenes en una recta mientras el sistema básico de seguridad es una de estas cosas que pasan –"tragedias, desgraciadamente hay"– y que lo importante es cómo se reacciona después.

Algo que, por supuesto, su Gobierno hace a las mil maravillas: "Estuvimos con las víctimas del accidente de Urda, estuvimos acompañándolas, estuvimos con sus familiares, estamos con los heridos", ha dicho.

Impresionante.

De todas las virtudes que adornan a Pedro Sánchez creo que la más notable es su capacidad para mentir a pesar de que la mentira sea ya obvia en el mismo momento en el que la pronuncia. Es algo en lo que ha mejorado: al poco de su llegada al poder las trolas le duraban unos días, más adelante ya se destapaban sólo en unas horas y ahora ya sabemos objetivamente que lo que dice no es verdad en el mismo momento en el que lo dice.

Porque, vamos a ver, ni Sánchez ni Puente ni nadie del PSOE han estado con las víctimas de Urda un minuto. El único que probablemente ha mirado una víctima a la cara ha sido García-Page, que no es precisamente ni del Gobierno ni del sector oficialista del partido.

La única víctima para la que Sánchez y los suyos han tenido tiempo y cariño es Óscar Puente, al que en ese mismo mitin Diana Morant ha dedicado unas palabras gritando como si se acabaran de morir todos los primogénitos y dando la impresión de necesitar urgentemente el ingreso en alguna institución de esas que estaban un poco perdidas en el monte para garantizar una caritativa intimidad.

La reacción ha sido la previsible en una secta que a estas alturas deja a los davidianos de Waco como un grupo de serenos intelectuales reunidos, qué sé yo, para leer el Ulises de Joyce: ponerse de pie, romperse las manos a aplaudir y empezar a gritar "¡Óscar, Óscar, Óscar, Óscar!" como si Puente acabase de meter un gol en unas semifinales de la Champions.

Lo mejor de todo ha sido la reacción del amado líder, que es malo como el aguarrás, pero no tiene un pelo de tonto y se ha levantado con cara de entierro y una mala leche que me ha dado miedo a través de la pantalla. Sea porque es el más listo de la clase –ya se ha encargado él de no dejar a nadie de valía en el partido–, sea porque él sí que ha visto las encuestas de verdad y no las trolazas de la Séptima, a Pedro se le ha quedado un gesto como el que tienes en un funeral, en este caso el suyo propio.

Está claro que él lo sabe: si sigue así la campaña se van a pegar una torta que ni Ciudadanos.