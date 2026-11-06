Sánchez: desprecio a las víctimas y anticatolicismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a dar clara muestra de su falta de empatía al anticipar que no acudirá al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda que se celebrará el próximo 10 de noviembre en la catedral de Toledo. Como ya es habitual, el líder socialista evita dar la cara, afrontar el dolor de las víctimas y las consecuencias de esa mezcla letal de corrupción e incompetencia que asoman en la tragedia de la alta velocidad en España.

La ausencia de Sánchez delata una pavorosa falta de coraje, de valentía y de dignidad. Es evidente que ninguna de esas virtudes adorna al presidente del Ejecutivo que pasará a la historia como el galgo de Paiporta. Al igual que en el caso de Óscar Puente, toda la determinación en el odio al adversario político se torna cobardía absoluta a la hora de afrontar las consecuencias de sus actos.

Es obvio que Sánchez no puede salir a la calle salvo en escenificaciones y entornos totalmente controlados por sus servicios de seguridad, pero del mismo modo que puede protagonizar mítines debería asumir que un presidente del Gobierno digno de tal nombre tendría que estar con las víctimas y dar la cara hasta que se le caiga de vergüenza.

Concurren en la negativa de Sánchez a asistir al funeral por las víctimas de Urda variadas circunstancias. Entre ellas, la alergia al contacto con la ciudadanía, el desprecio por las víctimas, la negación de sus responsabilidades y un aparatoso sectarismo anticatólico que forma parte de ese diagnóstico de desconexión absoluta con la realidad de España que define al jefe del PSOE. Sánchez prefiere los ritos masónicos, como puso de manifiesto en el delirante funeral por las víctimas de la pandemia. También prefiere evitar el contacto con las víctimas de sus decisiones. Es más de fotografiarse en gabinetes de crisis a kilómetros de sus catástrofes, lejos de las escenas de desolación ocasionadas por sus prioridades.

Serán Carlos Cuerpo, vicepresidente, ministro de Economía y ahora también de Transportes, y la ministra de Educación, Milagros Tolón –exalcaldesa de Toledo entre 2015 y 2023– quienes representen en el funeral al Gobierno que se ha cargado el sistema ferroviario, que ha triturado la confianza en la alta velocidad, que hasta la llegada al poder de Sánchez era uno de los emblemas de una cierta eficiencia española. Ya no queda nada de eso. Ni de compasión o dignidad.

Mientras la Guardia Civil registra la sede de Adif en busca de más material sobre la inmensa corrupción sanchista y la Fiscalía Europea abre diligencias por posible fraude en el uso de fondos europeos en relación también al mantenimiento y seguridad de las infraestructuras ferroviarias, Sánchez escurre el bulto como acostumbra. El dolor de las víctimas le repele y ni siquiera es capaz de disimular su furibundo odio contra el sentimiento católico de la mayoría de la población española y su manera de expresar el respeto y reconocimiento por los fallecidos en Urda.