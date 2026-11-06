El PSOE da carpetazo a la crisis de Urda y recupera los actos electorales

Cuanto antes. El PSOE no está dispuesto a perder ni un día más. Apenas una semana después de la tragedia de Urda, los socialistas ya han decidido que ha llegado el momento de recuperar la "normalidad electoral". Pedro Sánchez volverá a subirse a los escenarios este viernes en Valencia, continuará el sábado en Tarragona y cerrará el domingo en Bilbao. La precampaña vuelve a ponerse en marcha mientras España sigue llorando a las 69 víctimas del accidente. Para el PSOE, el paréntesis ha durado lo justo para reorganizar la estrategia y tratar de contener la sangría electoral del próximo 29-N.

Lo que hace apenas unos días era falta de ánimo y prudencia ante la magnitud de la tragedia se ha convertido en una apresurada vuelta a los mítines. La dimisión de Óscar Puente, una decisión puramente táctica, ha servido de pararrayos para tratar de salvar al presidente Sánchez y que el partido intente pasar página y recuperar la iniciativa. El PSOE quiere dejar atrás las explicaciones sobre su gestión en Transportes y sustituir el debate sobre las responsabilidades por una confrontación contra el Partido Popular por los modelos de gestión.

También ha cambiado el envoltorio electoral. Del PSOE como "partido del amor" se pretende pasar ahora al partido de la "buena política", convertido, por obra y gracia de su propio relato."No todos somos iguales", es el mensaje que los socialistas se han empeñado en repetir y con el que pretenden marcar distancias y vender una imagen de ejemplaridad que les permita salir del atolladero. Puro maquillaje político para intentar recuperar el control de una campaña que la tragedia de Urda ha puesto contra las cuerdas.

Sánchez, fiel a una estrategia que ya ha utilizado en otras ocasiones, sobre todo cuando los casos de corrupción en el Gobierno, en el PSOE y en su entorno familiar acaparaban todos los titulares, se refugiará entre los suyos, arropado por los aplausos de sus seguidores y lejos de los escenarios donde las preguntas incómodas pueden aguarle el discurso. Tratará así de insuflar moral a un partido que afronta las urnas con pronósticos cada vez más desfavorables.

El problema es que la normalidad electoral que el PSOE pretende restaurar no es la realidad que vive España. Mientras Ferraz vuelve a poner en marcha su maquinaria de propaganda, las víctimas siguen siendo víctimas y las preguntas sobre lo ocurrido continúan encima de la mesa.